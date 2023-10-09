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كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيفات جي إف إتش

10/9/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أن وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، قد أكدت تصنيفها للعملات الأجنبية طويل الأجل وتصنيفها للعملات الأجنبية قصير الأجل بالدرجة «-BB» و«B»، على التوالي، مع استمرار نظرة مستقبلية للعملات الأجنبية طويلة الأجل. وفقا لوكالة التصنيف، تظل التصنيفات مدعومة بالسيولة الكافية للمجموعة ومخاطر إعادة التمويل المنخفضة، بالإضافة إلى التنويع الجغرافي المعقول للأصول وخطوط الأعمال، مما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجيتها، وهناك قوة ائتمانية إضافية تتمثل في العائد على الأصول بمعدل مرض مستمر والإيرادات التي حققتها جي إف إتش خلال الفترة 2020-2022 على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة.
وفي سياق تأكيدها لتصنيفات المجموعة، أشارت الوكالة إلى أن مجموعة جي إف إتش هي مؤسسة ذات إدارة جيدة ارست لنفسها اسما تجاريا ناجحا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعد تتويجا لهدفها الاستراتيجي المنشود بأن تتحول مجموعة جي إف إتش من بنك استثماري إسلامي إلى مجموعة مالية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي المقابل، ارتفع إجمالي الأصول والتمويل بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك بنك التجزئة التابع للمجموعة، بنك خليجي، في البحرين.
كما أوضحت وكالة التصنيف كابيتال إنتليجنس أن التوسع في الميزانية العمومية كان مدفوعا جزئيا بإطلاق خطوط أعمال جديدة مثل الخزانة.
وفقا لتقرير الوكالة فقد واصلت جي إف إتش، التركيز على تحسين سيولة الميزانية العمومية من خلال التوسع بشكل حاسم في أنشطة الخزانة وأسواق المال، مما أدى إلى تحسن السيولة كقوة ائتمانية.
وأخيرا، أشار التقرير إلى أن أداء جي إف إتش لايزال ثابتا، حيث حقق صافي ربح جيدا وعائدا على متوسط الأصول وإيرادات من الأنشطة المصرفية التجارية وأنشطة الخزانة التي لوحظ أن لها تأثيرا جيدا على الدخل المتكرر.

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