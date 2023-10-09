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زين شريك رئيسي لـ هاكاثون الكويت المسابقة الأكبر في الأمن السيبراني

10/9/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمراراً لجهودها في رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني وتشجيعا للمبرمجين الكويتيين الواعدين، أعلنت زين عن كونها شريكا رئيسيا لـ«هاكاثون الكويت»، أكبر مسابقة في مجال الأمن السيبراني على مستوى البلاد بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي أكاديمية CODED والمركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح. وأطلقت أكاديمية CODED هذه المسابقة استجابة للمبادرة النيابية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الأمة وتبناها الشيخ طلال الخالد، حيث تعتبر المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى البلاد، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، واختبار كفاءة الأنظمة الحكومية، وإعداد الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، كما تقدم جوائز نقدية كبيرة للفائزين تشجيعا للمبرمجين الكويتيين.
وتفخر «زين» بكونها إحدى أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تخريج الآلاف من التقنيين والمبرمجين الواعدين إلى السوق المحلي، حيث تجدد الشركة تعاونها المستمر مع الأكاديمية هذه المرة بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية الإلكترونية في الأجهزة الحكومية المختلفة، وتقديم المحتوى التدريبي في هذا المجال المهم وفق أعلى المعايير. وترتكز العديد من مبادرات استراتيجية زين للاستدامة بشكل كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتها، حرصا منها على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل أهمها مهارات الأمن السيبراني.
وتهدف مسابقة «هاكاثون الكويت» إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، وتشجيع المواهب الوطنية على تطوير المهارات الضرورية لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال ورش عمل اختيارية يتم تنظيمها قبل انطلاق المسابقة لإتاحة الفرصة لمن يرغب من المشاركين لتلقي التدريب اللازم الذي يساعدهم على اجتياز المسابقة. كما تعزز هذه المبادرة استعداد الكوادر الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتحديات الرقمية وتعزيز أمن المعلومات والأنظمة في البلاد، وهي تقدم جوائز نقدية كبيرة للفائزين قيمتها 20 ألف دينار للفائز بالمركز الأول، و10 آلاف دينار للفائز بالمركز الثاني، و5 آلاف دينار للفائز بالمركز الثالث.

MENAFN09102023000130011022ID1107216696

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