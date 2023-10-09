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ديمة كابيتال تتعاون مع سكوتورك الشرق الأوسط لتعزيز مهارات التفاوض الفعال على المستوى المهني

10/9/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وهي إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات العقارية الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابعة لمجموعة الامتياز، ورشة عمل بعنوان «تطوير مهارات التفاوض المتقدمة»، وأقيمت هذه الورشة المهنية في فندق كورتيارد ماريوت بالتعاون مع معهد سكوتورك الشرق الأوسط المعروف باختصاصه في تدريب التفاوض الفعال على المستوى المهني.
وشكلت هذه الورشة خطوة مهمة في سلسلة جهود ديمة كابيتال المستمرة لتعزيز قدرات فريقها في التفاوض وتحسين عمليات اتخاذ القرار. بهدف تزويد جميع المشاركين بمهارات وإستراتيجيات متقدمة للتفاوض تمكنهم من الازدهار في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.
وتأتي هذه الورشة كجزء من مبادرات ديمة كابيتال الاستراتيجية لتطوير وتعزيز قدرات فريقها التنفيذي والإداري، وذلك بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء التجاريين.
وتمثل هذه الورشة نهج ديمة نحو تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية لفريق العمل وتطوير الكفاءات بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
يوسف الفضلي، نائب رئيس أول للخدمات المساندة في شركة ديمة كابيتال، أكد أهمية هذه الورشة، قائلا: إن التزامنا يتجاوز مجرد تحقيق النجاح التجاري، ليشمل النهوض بالقيم والمهارات الأساسية لفريقنا. تأتي هذه الورشة لتؤكد على رؤيتنا الطموحة لتطوير القدرات البشرية وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في شركة ديمة كابيتال، وذلك بتعزيز أحد أركان المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء القدرات البشرية في ديمة كابيتال.

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