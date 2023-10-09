Tuesday, 10 October 2023 06:45 GMT

بورصة الكويت تنظم يوم مديري الأصول المالية

10/9/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بادرت بورصة الكويت بتنظيم «يوم مديري الأصول المالية» بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي»، البنك استثماري البريطاني متعدد الجنسيات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية. وهو يوم خاص لاستضافة عدد ممثلي شركات الاستثمارية الكويتية المرخصة في مقر البنك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا، وستجمع مبادرة بورصة الكويت مديري الأصول المالية لثماني شركات استثمارية كويتية بارزة مع قطاع الأسواق والأوراق المالية التابع لبنك «إتش إس بي سي»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023. هذا، وقام البنك باختيار الشركات الكويتية بعناية ووفق معايير خاصة لضمان حصول المشاركين على الوقت الكافي للتفاعل مع ممثلي القطاع، مما سيسهم في تسهيل المحادثات المثمرة والتواصل الهادفة.
وستتضمن المبادرة عرضا تقديميا لرئيس الأسواق في بنك إتش إس بي سي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول الرؤى والاتجاهات الحالية والمستقبلية لأسواق المال في المنطقة، بالإضافة إلى عقد جلسات لتسليط الضوء حول رؤية وأهداف البنك الإستراتيجية فيما يخص أسواق المنطقة. كما سيعقد البنك اجتماعات فردية مع ممثلي الشركات الكويتية لإجراء مناقشات متعمقة حول مجالات الاهتمام وفرص الأعمال والتعاون المشترك.
وتهدف مبادرة بورصة الكويت إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية البارزة والمرخصة من الاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات قد تسهم في تطوير أعمال تلك الشركات بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.
هذا، ويشكل تنظيم المبادرات جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على منظومة سوق المال وفقا لاستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وذلك للمساهمة في مساعي تطوير منظومة السوق وتسليط الضوء على ما يقدمه سوق المال الكويتي من فرص للمجتمع الاستثماري الدولي. ومن خلال تفانيها الراسخ، تؤدي البورصة دورا مهما في تشكيل مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لسوق المال الكويتي.

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