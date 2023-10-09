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التجاري يطلق خدمة Altijari Send

10/9/2023 11:02:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق خدمة التحويلات المالية من التجاري (AlTijari Send) والمدعومة بخدمات ماستركارد العابرة للحدود، والتي توفر لعملاء البنك طريقة سريعة وفعالة لإرسال الأموال دوليا.
وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء تحويل الأموال دوليا بطريقة سهلة وشفافة، تتماشى مع أسلوب الحياة السريع الذي نعيشه في وقتنا الحالي. ويمكن للعملاء إيداع المبلغ المالي في حساب المتسلم بشكل فوري تقريبا لمعظم التحويلات، الأمر الضروري جدا لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة.
وبهدف تعزيز مستويات الشفافية والمصداقية، تم تجهيز الخدمة الجديدة بميزة التتبع الفوري للحوالة، والتي تتيح للعملاء معرفة التقدم الحاصل في عملية التحويل حتى تصل إلى صاحبها.
وأعربت المديرة التنفيذية لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي غدير سراب عن سعادتها بإطلاق خدمة تحويل الأموال الجديدة قائلة: يسرنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتحويل الأموال دوليا المدعومة من ماستركارد، والتي تلبي احتياجات عملائنا من خدمات التحويل الدولي للأموال بسرعة وسهولة خضوعا للشروط والأحكام المطبقة. وأضافت غدير سراب أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء القدرة على تحويل الأموال براحة وسهولة إلى جميع أنحاء العالم، لتساهم بذلك في تعزيز التغطية العالمية للخدمات المالية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، ولترتقي بتجربة عملاء البنك من الأفراد إلى آفاق جديدة كليا.
من جانبه، قال إردم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: بالنسبة للكثير من الأشخاص، تعتبر خدمة تحويل الأموال من الوسائل الهامة للحفاظ على التواصل مع أقاربهم ومجتمعاتهم. وندرك في ماستركارد أن السرعة والتكلفة المعقولة والأمان والراحة من الاعتبارات المهمة عند استكشاف خيارات تحويل الأموال دوليا. ويسعدنا الشراكة مع البنك التجاري الكويتي لتوسيع نطاق خدمات التحويل المبتكرة المتاحة للعملاء في الكويت، وبما يتماشى مع جهودنا لدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

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