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أنور أبوسبيتان قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج قوي وصلب

10/9/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت شركة «كامكو انفست ـ مركز دبي المالي العالمي» حلقة نقاشية حول «الاتجاهات التي تساهم في تشكيل قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة»، وتضمنت هذه الفعالية مناقشة العديد من الرؤى القيمة التي استعرضها كل من عبدالعزيز اللوغاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، وسليمان الربيع رئيس قطاع إدارة الاستثمار في «كامكو إنفست».
حضر الحلقة النقاشية عدد من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ومديرون تنفيذيون يمثلون كبار المستثمرين من المؤسسات والشركات. وأدار النقاش أنور أبوسبيتان، الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست ـ مركز دبي المالي العالمي».
وأوضح أبوسبيتان أن المشهد التكنولوجي شهد تراجعا هامشيا على المستوى العالمي منذ بداية عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، إلا اننا شهدنا انتعاشا ملحوظا منذ الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى وجود اتجاه إيجابي، كما سلط الضوء على قوة وصلابة قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل الديناميكيات الفريدة التي تتيح له إمكانية التغلب على مخاطر الاقتصاد الكلي والحفاظ على زخم الاكتتابات العامة الأولية.
من جهة أخرى، لا تزال أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قوية، حيث تتميز بمقدرتها على اجتذاب ثقة المستثمرين بفضل الشركات القوية وإدراج الشركات العائلية، وأصبحت الأسواق الآن جذابة للاكتتابات العامة الأولية في مجال التكنولوجيا، وهو الاتجاه الذي تسلكه شركة فلاورد.
وبدأ اللوغاني حديثه بتقديم نبذة شاملة عن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تصل قيمته إلى نحو 40 مليار دولار، ويتوقع له تحقيق نمو هائل في المستقبل القريب. وأشار إلى الأسواق التي تستهدفها فلاورد والتي يصل حجمها إلى نحو 12.6 مليار دولار وتغطي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، كما أكد أن المحركات الرئيسية للنمو تشمل تزايد عدد المعاملات عبر الإنترنت، وتسارع وتيرة التوجهات الخاصة بتقديم الهدايا، والقدرة الشرائية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعدد الكبير والمتزايد للسكان الذي يتخطى أكثر من 53 مليون نسمة في الدول التي تعمل بها شركة فلاورد.
من جهته، أكد الربيع أن «كامكو إنفست» تراقب عن كثب تطورات المشهد التكنولوجي، مؤكدا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يمثل أبرز مراكز الجذب الهائلة للشركة، كما يرى أن العديد من العوامل الإيجابية في المنطقة ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث تلعب السعودية دورا محوريا على خلفية النشاط الاستثماري الكبير الذي تشهده المملكة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات واعدة على زيادة نشاط سوق رأس المال في مناطق أخرى على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن تؤدي الأعمال المميزة والقوية في مناطق مختلفة على مستوى المنطقة، إلى جانب إدراج الشركات العائلية، إلى جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، نظرا لموقعها التنافسي وحضورها الراسخ في السوق.
كما ركز المشاركون على ابراز دور العديد من العوامل الرئيسية التي من شأنها إعادة تشكيل مشهد البيع والشراء عبر الإنترنت فيما يتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية المتطورة. وتشمل تلك التطورات التكيف مع التغيرات التي تطرأ على نموذج الأعمال، وتعزيز الوحدة الاقتصادية، وضمان الموثوقية، وترسيخ مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والتي تعتبر من العناصر الجوهرية للديناميكية المتغيرة.

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