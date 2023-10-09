الخليج يفتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 26 1 مليون دينار



جاسم بودي: تعزز قاعدة رأس المال ومتابعة فرص النمو المستقبلي وتوفير خدمات متميزة 230 فلساً سعر الاكتتاب بقيمة اسمية 100 فلس للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار 130 فلساً

بعد حصوله على كل الموافقات الرقابية، أعلن بنك الخليج عن فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 إلى يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023. وكان بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال إصدار 260.869.565 سهما عاديا جديدا بقيمة 230 فلسا للسهم الواحد، شامل القيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم، الأمر الذي ستنتج عنه زيادة قاعدة رأسمال البنك بمبلغ 60 مليون دينار.يذكر أن بنك الخليج قد قام بتعيين كامكو إنفست مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب، فيما يقوم البنك أيضا بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: إن الزيادة تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ونسب كفاية رأس المال الرقابي، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته.وأشار بودي إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات العملاء.ولفت إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنك 16.1% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9%، كما في 30 يونيو 2023، وكلاهما أعلى من المتطلبات الرقابية. وبالتالي، سيعزز إجمالي العائدات من زيادة رأس المال المرتقبة من نسب رأس المال الرقابي للبنك، لافتا إلى أن بنك الخليج لايزال يتمتع بتصنيف في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.وفي ختام تصريحاته، عبر بودي عن شكره إلى كل الجهات الرقابية على تعاونهم في انجاز الموافقات اللازمة لإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت وكذلك وزارة التجارة والصناعة.هذا، وتتوافر نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب على المواقع الخاصة بالبنك ووكلاء الاكتتاب، و على أن يتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.بيانات الاكتتاب- تاريخ بدء فترة الاكتتاب: الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023- تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب: الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023- سعر الاكتتاب: 230 فلسا (مائتان وثلاثون فلسا كويتيا) لكل سهم إصدار (شاملة القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار)- مدراء الإصدار ووكلاء الاكتتاب: كامكو إنفست وبنك الخليج- منصة الاكتتاب: