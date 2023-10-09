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الأهلي يطلق حملة رشح صديق

10/9/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • معرفي: الحملة تهدف إلى زيادة حصتنا السوقية على مستوى الأفراد


أطلق البنك الأهلي الكويتي حملة «رشح صديق» الجديدة، ضمن سعيه المستمر لمكافأة عملائه الحاليين وجذب عملاء جدد إليه.
وكجزء من الحملة الجديدة، فإن عملاء البنك الأهلي الكويتي الحاليين مدعوون لترشيح أصدقائهم أو أحد أفراد عائلاتهم لفتح حساب الراتب للاستمتاع بتجربة مصرفية فريدة من نوعها. ولتحفيز العملاء على المشاركة في الحملة الجديدة، سيتم تقديم هدية نقدية بقيمة 50 دينارا لكل عميل يقوم بترشيح صديقه للانضمام إلى عائلة البنك الأهلي الكويتي.
وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بإطلاق هذه الحملة الجديدة، قائلة: نسعى باستمرار لمنح عملائنا قيمة مضافة، وتظهر هذه الحملة الجديدة التزامنا بمكافأة العملاء، ونحن نشجعهم على دعوة أصدقائهم وأفراد عائلاتهم للانضمام إلى عائلتنا المتنامية باستمرار.
وأكدت أن البنك يهدف إلى تعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي، من خلال إطلاق حملات مبتكرة تسهم بجذب عملاء جدد، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار، وتواكب التطورات في الصناعة المصرفية على جميع المستويات.
ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية التي يقدمها على مدار العام.

MENAFN09102023000130011022ID1107216690

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