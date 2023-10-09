قنصلية الصين في سان فرانسيسكو تعلن تعرضها لحادث اصطدام عنيف بسيارة وتقدم احتجاجا رسميا إلى أمريكا

قنصلية الصين في سان فرانسيسكو تعلن تعرضها لحادث اصطدام عنيف بسيارة وتقدم احتجاجا رسميا إلى أمريكا
التاريخ
10/9/2023 10:00:12 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو إن شخصا مجهولا قاد سيارة واصطدم بها "بعنف".
وأضافت القنصلية في بيان الاثنين أن الحادث شكل "تهديدا خطيرا" لحياة وسلامة الموظفين، وألحق أضرارا بالمرافق والممتلكات.
وأردفت "نستنكر هذا الهجوم العنيف"، مضيفة أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الجانب الأمريكي.
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