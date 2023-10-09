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قنصلية الصين في سان فرانسيسكو تعلن تعرضها لحادث اصطدام عنيف بسيارة وتقدم احتجاجا رسميا إلى أمريكا

10/9/2023 10:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو إن شخصا مجهولا قاد سيارة واصطدم بها "بعنف".

وأضافت القنصلية في بيان الاثنين أن الحادث شكل "تهديدا خطيرا" لحياة وسلامة الموظفين، وألحق أضرارا بالمرافق والممتلكات.

وأردفت "نستنكر هذا الهجوم العنيف"، مضيفة أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الجانب الأمريكي.

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