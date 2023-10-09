رئيسا الأركان الأميركي والإسرائيلي يبحثان التطورات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون تحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي.
وأضافت أنهما ناقشا هجوم حماس والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن الجيش الأميركي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حماس في مطلع الأسبوع.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمراسلي البنتاغون: "لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل... نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها".
وكان البيت الأبيض
قد أكد عدم نية الولايات المتحدة إرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، مشيرا على أنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.
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