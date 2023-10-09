رئيسا الأركان الأميركي والإسرائيلي يبحثان التطورات

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون تحدث إلى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي.

وأضافت أنهما ناقشا هجوم حماس والخطوات اللازمة لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في المنطقة.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن الجيش الأميركي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حماس في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمراسلي البنتاغون: "لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل... نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها".

وكان البيت الأبيض

قد أكد عدم نية الولايات المتحدة إرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، مشيرا على أنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.