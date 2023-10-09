حزب الله يقصف ثكنتين إسرائيليتين بعد مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي

أعلن حزب الله ليل الإثنين أنّه قصف ثكنتين إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان ردّاً على مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود تبنّتها حركة الجهاد التي تؤكّد مشاركتها مع حركة حماس في الهجوم على إسرائيل.

وأصدر حزب الله ثلاثة بيانات منفصلة أعلن فيها مقتل العناصر الثلاثة نتيجة القصف الإِسرائيلي على جنوب لبنان.

ويثير هذا التطوّر خشية من تصعيد إضافي عند الحدود مع إسرائيل والتي تعرّضت الإثنين لقصف مكثّف طال بلدات حدودية عدّة وتسبّب بحركة نزوح في صفوف السكان.

من جهته، قال الجيش اللبناني في بيان مساء الاثنين إن مناطق حدودية في الجنوب تعرضت للقصف من قبل إسرائيل، سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".

وجاء مقتل العناصر بعدما كان حزب الله سارع إلى نفي مسؤوليته عن عملية التسلّل التي تبنّتها لاحقاً حركة الجهاد.

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