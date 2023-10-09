وسائل إعلام روسية: توقعات بأن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس موسكو

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن المبعوث الفلسطيني إلى موسكو أن من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس موسكو.

ونقلت قناة (آر.بي.سي) الإخبارية الروسية عن السفير عبد الحفيظ نوفل قوله في وقت متأخر من الاثنين "ننتظر بيانا رسميا من الكرملين، من الجانب الروسي، عن موعد الزيارة".

وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق على أن يأتي السيد عباس إلى هنا في موسكو".

وفي إطار منفصل، قال للتلفزيون الرسمي الروسي إن الجانبين على "اتصال يومي".

وفرضت إسرائيل الاثنين حصارا شاملا على قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس يوم السبت وأدى إلى مقتل المئات.

ونددت روسيا بالعنف ضد الجانبين واتهمت الولايات المتحدة بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بعباس آخر مرة قبل عام على هامش مؤتمر إقليمي في قازاخستان. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن آخر زيارة لعباس إلى روسيا كانت قبل عامين.

اقرأ ايضا:

حزب الله يقصف ثكنتين إسرائيليتين بعد مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي

البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل

نتنياهو لبايدن: إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حماس في غزة

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل قتلوا في إسرائيل ومن المرجّح وجود أمريكيين ضمن الرهائن

حماس : لن نتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف

بحثا التطورات في غزة ..السيسي ومحمد بن سلمان : التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 687 بينهم 140 طفلاً و105 سيدات

نتنياهو ينفي تقارير بأن مصر حذرت من شن هجمات من غزة

الاتحاد الاوروبي يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

وزارة الدفاع الأمريكية تحذّر حزب الله من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل

ارتفاع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف من اضطراب الامدادات

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

وسائل إعلام روسية: توقعات بأن يزور الرئيس الفلسطيني عباس موسكو







