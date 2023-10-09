البيت الأبيض: بايدن استُجوب في إطار التحقيق حول وثائق سرية عُثر عليها في منزله

أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الرئيس جو بايدن استُجوب طواعية في إطار التحقيق الجاري حول طريقة تعامله مع وثائق رسمية سرّية عُثر عليها في منزله وفي مكتب كان يستخدمه في السابق.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه "أجريت مقابلة مع الرئيس في إطار التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص روبرت هور"، مشيرة إلى أنّ "المقابلة الطوعية" جرت في البيت الأبيض يومي الأحد والإثنين.

وفي نهاية 2022، تمّ العثور في مكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث في واشنطن وفي منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (شرق) على سلسلة وثائق رسمية سرّية، لا يزال عددها ومضمونها مجهولين.

وتعود هذه الوثائق إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما حين كان بايدن نائباً للرئيس (2009-2017) وقبل ذلك إلى العقود الثلاثة التي قضاها بايدن سناتوراً في مجلس الشيوخ حيث كان منخرطاً بشكل كبير في السياسة الخارجية.



وأحرج العثور على هذه الوثائق البيت الأبيض لأنّها تذكّر، رغم الاختلافات العديدة، بقضية الوثائق الرسمية السرية التي نقلها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بكميات كبيرة إلى منزله في فلوريدا.

ويُلزم القانون الأمريكي الرؤساء ونوابهم بنقل كلّ وثائقهم الرسمية ومراسلاتهم ومذكراتهم الأخرى إلى الأرشيف الوطني.