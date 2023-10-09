البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل



قال متحدث باسم البيت الأبيض الاثنين إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

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