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5 دول غربية تدعم قدرات إسرائيل

10/9/2023 7:27:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت 5 دول غربية كبرى، الثلاثاء، دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها.

وقالت أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك: "ندين على نحو لا لبس فيه حركة حماس، وسندعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها ".

وأضافت الدول: "سنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق معا كحلفاء وأصدقاء مشتركين لإسرائيل لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

وأشارت الدول إلى أنها "ستعمل على تهيئة الظروف في نهاية المطاف لشرق أوسط ينعم بالسلام".

وتابعت: "نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

حمل البيان توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

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