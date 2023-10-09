5 دول غربية تدعم قدرات إسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت 5 دول غربية كبرى، الثلاثاء، دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها.
وقالت أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك: "ندين على نحو لا لبس فيه حركة حماس، وسندعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها ".
وأضافت الدول: "سنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق معا كحلفاء وأصدقاء مشتركين لإسرائيل لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
وأشارت الدول إلى أنها "ستعمل على تهيئة الظروف في نهاية المطاف لشرق أوسط ينعم بالسلام".
وتابعت: "نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
حمل البيان توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
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