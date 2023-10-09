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رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

10/9/2023 7:27:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وكارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة اليوم خلال اتصال هاتفي .. مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ودفعه إلى الأمام في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تناول سموه والمستشار النمساوي خلال الاتصال تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإنساني مشددين على ضرورة وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية أرواح جميع المدنيين.

وأكد الجانبان أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء الموقف والعمل الجاد على دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل الذي يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

MENAFN09102023000110011019ID1107216315

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