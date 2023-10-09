عبد الله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا جهود وقف التصعيد في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصالين هاتفيين مع أنطونيو تاجاني، وزير خارجية جمهورية إيطاليا، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وناقش سموه، مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء تداعيات الوضع الراهن وحماية المدنيين.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية تهدئة الأوضاع والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
وقد اتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.
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