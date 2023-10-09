عبد الله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا جهود وقف التصعيد في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصالين هاتفيين مع أنطونيو تاجاني، وزير خارجية جمهورية إيطاليا، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وناقش سموه، مع وزيري خارجية إيطاليا وإسبانيا، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء تداعيات الوضع الراهن وحماية المدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية تهدئة الأوضاع والابتعاد عن دوامة العنف التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وقد اتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.