الاتحاد الأوروبي يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين

تراجع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من الاثنين عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد سيعلق "على الفور" المساعدات للسلطات الفلسطينية، وقال بدلا من ذلك إنه سيراجع هذه المساعدة بشكل عاجل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.

وجاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية في وقت متأخر من الإثنين: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات" في الوقت الحالي، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين "سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار

آخر".

ولم يتم تقديم تفسير فورا لهذا التراجع.

وكان التراجع عن بيان تعليق مساعدات بقيمة 730 مليون دولار، بمثابة نهاية ليوم محرج للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بحساسيات جيوسياسية شديدة.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من الإثنين أنه سيعلق "على الفور" مساعدات بقيمة مئات الملايين من اليورو كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية بسب ما وصفه مفوض الاتحاد الأوروبي بـ"مدى الإرهاب والوحشية" اللتين مارستهما حماس خلال هجماتها على إسرائيل.ولم يرد الاتحاد على الفور على الأسئلة بشأن عواقب هذه الخطوة وما إذا كانت ستؤثر على جميع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار فارهيلي إلى أن المفوضية الأوروبية، باعتبارها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، تضع مساعداتها التنموية الكاملة، والتي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة، على حد قوله.

وبعد ساعات من الغموض بشأن المدى الذي ستصل اليه الاجراءات، وما إذا كان من الممكن أن تؤثر أيضا على مساعدات من هم في أشد الحاجة إليها على الفور، صرح مفوض الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش أن المساعدات الأشد عجالة وضرورة للفلسطينيين "ستستمر طالما كانت هناك حاجة اليها".

كما ذكر فارهيلي أن "الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر متبرع للفلسطينيين، يضع ملف التنمية كاملا قيد المراجعة"، وهو بقيمة 691 مليون يورو.

وأوضح أن الإجراءات تشمل "تعليق جميع المدفوعات على الفور.. وجميع المشاريع قيد المراجعة، كل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار آخر".

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