بايدن: 11 أمريكياً على الأقل قتلوا في إسرائيل ومن المرجّح وجود أمريكيين ضمن الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في مطلع الأسبوع.
وأضاف بايدن أنه "من المرجّح" وجود أمريكيين في عداد الرهائن المحتجزين لدى حماس.
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