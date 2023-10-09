بايدن: 11 أمريكياً على الأقل قتلوا في إسرائيل ومن المرجّح وجود أمريكيين ضمن الرهائن



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في مطلع الأسبوع.

وأضاف بايدن أنه "من المرجّح" وجود أمريكيين في عداد الرهائن المحتجزين لدى حماس.

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