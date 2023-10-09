1300 خبير تدقيق داخلي في مؤتمر بأبوظبي 6 نوفمبر

تشهد أبوظبي انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار ((تحفيز التفكير المستدام))، حيث يجمع الحدث أكثر من 1300 متخصص عالمي في مجال التدقيق الداخلي برعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA) في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، مستعرضاً استراتيجيات تحويلية ورؤى رائدة ستشكل مستقبل التدقيق الداخلي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التطورات الحديثة والابتكارات في مجال التدقيق الداخلي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء العالميين، وتعزيز مستوى الجودة والفاعلية في هذا القطاع الحيوي. يُعد هذا المؤتمر فرصة حاسمة للمهنيين في مجال التدقيق الداخلي لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بالإضافة إلى وضع المعايير العالمية في نطاق التدقيق الداخلي.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة شريك الاستدامة لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات: ((نثمن بشدة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي لقدرته على توحيد مبادئ الاستدامة والحوكمة. إن العلاقة بين الاستدامة والحوكمة تعتبر مفيدة للأطراف المعنية، حيث يتعين على الشركات دمج المبادئ المستدامة مع الحوكمة الفعالة لضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل وتحقيق تأثير فعّال)).