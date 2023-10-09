هل التضخم بالولايات المتحدة لا يزال في طور الانخفاض؟

كيت دوغويد وفالتنتينا رومي وهدسون لوكيت

تراجع التضخم في الولايات المتحدة بحدة العام الماضي، مع انحسار الطلب جراء رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة. ورجّح اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة ((رويترز))، أن تكشف بيانات مكتب إحصاءات العمل في شأن أسعار المستهلكين، الخميس المقبل، ارتفاع التضخم العام 3.6 % في سبتمبر على أساس سنوي وسيشكّل ذلك تراجعاً ضئيلاً للمعدل العام، من 3.7 % في أغسطس.

ويتوقع محللون لدى ((باركليز)) أن يعود التراجع الطفيف للتضخم إلى زيادة بطيئة في أسعار الطاقة أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني القطاعات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فمن المرجح ثبات وتيرة نموه عند 0.3 % على أساس شهري في سبتمبر، وهو المعدل ذاته المُسجل في أغسطس.

ومن شأن تباطؤ التضخم تأكيد توقعات السوق أن الفيدرالي سيثبّت نطاق الفائدة المُستهدف عند نسبة تتراوح بين 5 % و5.25 % في اجتماعه التالي الذي يعقده في نوفمبر ولكن ما يعقّد الأمور التصاعد المفاجئ لقراءة الوظائف الأمريكية غير الزراعية التي صدرت في الأسبوع الماضي.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن ((إل إس إي جي))، إلى توقع متداولي عقود المبادلة بنسبة تزيد قليلاً على 30 %، رفع الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه التالي، استناداً إلى أسعار مشتقات الفائدة.

ومع ذلك، يقول محللون لدى ((باركليز)) إن تماشي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مع تقديراتهم ربما يعني أنه سيكون هناك رفع إضافي للفائدة قدره 0.25 نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وقال محللو البنك: ((إن التسارع المُتوقع للمقاييس الأساسية بمؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، إلى جانب البيانات القوية للنشاط، وظروف سوق العمل التي لا تزال متقلصة، تشير إلى أن ثمة مزيداً من العمل يتعين القيام به لخفض التضخم على نحو مُستدام إلى المُستهدف البالغ 2 %)).

ومن ناحية أخرى، يُرجح عودة اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو في بيانات أغسطس، بعدما ثبطت الإضرابات والطقس الممطر النشاط في يوليو.

ويتوقع اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته ((رويترز))، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.2% في أغسطس على أساس شهري، منتعشاً من انكماش قدره 0.5 % في الشهر السابق.

وستراقب أنظار المستثمرين وصنّاع السياسات هذه البيانات من كثب، لمعرفة مدى مرونة الاقتصاد في مواجهة ارتفاع التضخم وتكلفات الاقتراض. ويُرجح أن يكون بنك إنجلترا قريباً من ذروة أسعار الفائدة، أو أنه قد بلغها، ولكن بيانات الناتج والتضخم ستخضع للتمحيص؛ للحكم على مدى الحاجة لمزيد من قرارات رفع الفائدة وكيف يقلل هذا الطلب.

وسلّطت ساندرا هورسفيلد، الاقتصادية لدى ((إنفستك))، الضوء على توقعها أن يكون الانتعاش في أغسطس مدفوعاً بتوسع في قطاع الخدمات. وقالت إن ((غياب إضراب المعلمين وقلة إضرابات الأطباء يتعين أن يكونا بمقام قوة داعمة)).

وأضافت هورسفيلد إنه من الممكن تفادي قراءة سلبية على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، ولكن ((ركوداً في الشتاء، ولو خفيفاً ووجيزاً، قد يكون وشيكاً، فازدياد تكلفات خدمة الدين يجعل الشركات أكثر تحفظاً في الاستثمار والتوظيف، في حين تواجه الأسر سوق عمل أقل ازدهاراً)).

ونشر مكتب الإحصاء الوطني، الشهر الماضي، البيانات ربع السنوية المعدلة للناتج المحلي الإجمالي فأظهرت أن بريطانيا لم تكن متخلّفة عن مجموعة السبع كما أفادت التقديرات السابقة. وعند مقارنة هذا بالربع الرابع من سنة 2019، أي قبل الجائحة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بسرعة مماثلة لفرنسا، وعلى نحو أسرع من ألمانيا، ولكنه يظل أقل من بلدان أخرى في مجموعة السبع.

وبالنسبة للصين، فإن تركيز المستثمرين هذا الأسبوع ينصب على القراءات الأخيرة للتضخم والتجارة. وعلى الرغم من خفض البنك الدولي توقعات نمو البلاد إلى 4.4 % للعام المقبل، فقد أفادت البيانات الأخيرة بأن اقتصاد الصين ربما وصل إلى نقطة استقرار بعد أشهر من البيانات المخيبة للآمال.

ويتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته ((بلومبرغ))، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي للصين لشهر سبتمبر بمقدار 0.2 % على أساس سنوي، بعد خروجه من الانكماش في أغسطس بنموه 0.1 %. ويُرجح انخفاض أسعار المنتجين 2.4 % على أساس سنوي، مقارنة بتراجعها 3 % في أغسطس.

ويعتقد محللون لدى ((آي إن جي)) بأن أسعار المستهلكين ستتخطى التوقعات بنموها 0.4 %، وذلك يرجع إلى ازدياد أسعار النفط، كما تشير البيانات الأخيرة إلى أن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد كان لها بعض التأثير ولكن يُرجح أن تعكس بيانات التجارة لشهر سبتمبر، صورة أقل إيجابية، إذ يُتوقع انخفاض الصادرات والواردات 7.5 % و6 % على الترتيب.

ومع تخلف الأسهم الصينية عن نظيراتها في أنحاء العالم هذا العام، فإن مجيء أي من هذه البيانات من دون التوقعات من شأنه التسبب في استمرار البيع.