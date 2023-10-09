شركات المحاماة تطالب موظفيها بالعمل من المكتب لفترات أطول

يطالب المزيد من شركات المحاماة الأمريكية موظفيها بالعمل من المقرات لأربعة أيام في الأسبوع مع تباطؤ سوق تعيين المحامين الجدد، ومعاناة الشركات من انخفاض حاد في إبرام الصفقات، بسبب غموض التوقعات الاقتصادية.

وكان العديد من الشركات العاملة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اشترط أن يقضي الموظفون ثلاثة أيام في الأسبوع بالمكتب، لكن التباطؤ في الأعمال التجارية في العام الماضي تزامن مع مطالبة الشركات بزيادة ساعات عمل الموظفين، وذلك وفقاً لما أعلنته مكاتب التوظيف القانونية، وأضاف مسؤولو التوظيف: ((إن الشركات الأمريكية على وجه الخصوص تطلب من المحامين المقيمين في أمريكا وفروعها بالمملكة المتحدة العمل أكثر من المكتب)).

ويتزامن قرار العودة إلى المكاتب مع اتجاه بعض الشركات إلى التقليل من التعيينات أو حتى إلغاء بعض الوظائف، عقب موجة جنونية من تعيين المحامين، الذين حصلوا للتو على إجازاتهم القانونية لمزاولة المهنة، والذين قد تصل مستويات دخولهم إلى 179 ألف جنيه استرليني، وذلك وفقاً لما رصده موقع ((ليجال تشيك)) الإخباري.

وعلى سبيل المثال فقد طلبت شركة المحاماة الأمريكية ((روبس آند جراي)) من المحامين الوجود في مكاتبهم أربعة أيام في الأسبوع، أو بمعدل 80% من الوقت، وذلك اعتباراً من بداية نوفمبر، كما طلبت طلبت شركة ((ويل وجوتشال ومانجس)) الأمريكية من محاميها العودة إلى مكاتبهم أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من بداية سبتمبر.

وصرحت ويل بأنه أصبح من المؤكد عودة محاميي الشركة في لندن إلى المكتب لأربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 4 سبتمبر. كما تكرر ذلك عندما طلبت شركة ((سكادن، أربس، سليت، ميجر آند فلوم))، والتي يقع مقرها في نيويورك، ولها مكتب في لندن، من الموظفين الوجود في المكتب أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 4 سبتمبر. كذلك أقرت شركة ((ديفيس بولك))، وهي شركة أخرى مقرها نيويورك، سياسة العمل لأربعة أيام في الأسبوع من المكتب.

ودفع تباطؤ القطاع شركة ((سي إم إس))، ومقرها المملكة المتحدة، إلى طلب الاستشارة بشأن الاستغناء عن 19 وظيفة في قطاع الخدمات القانونية للشركات، التي تقدمها للسوق البريطاني، في حين تتطلع شركة ((لينكلاترز))، والتي يقع مقرها الرئيسي في لندن، إلى تقليص حجم أعمالها في الصين، وقالت لينكلاترز: ((استجابة للانكماش، الذي طال أمده في السوق الصينية قررنا إجراء تخفيض متواضع في عدد المحامين في مكاتبنا في بكين وشانغهاي وهونج كونج))، مضيفة أنها ((ملتزمة تماماً تجاه السوق الصينية)).

ومن ناحيته ذكر ناثان بيرت، المدير الإداري عام مجموعة الممارسين المنتسبين في شركة توظيف القانونيين ميجور، ليندسي آند أفريقيا: ((إن السوق قد بدأ في التباطؤ، وشهدنا بالفعل تحولاً من سوق مدفوع بالطلب على المحامين إلى سوق يقوده العرض من شركات المحاماة))، وصرح ستيفن رودني، المؤسس المشارك بشركة التوظيف القانونية فوكس رودني: ((يجري التعيين في مناصب الشركاء على قدم وساق، هذا على الرغم من أن التركيز الأكبر ينصب على الجدوى الاقتصادية من وراء التعيين بصورة أقوى مما كان عليه الحال في العام الماضي، أما على مستوى المحامين المنتسبين فهناك بالتأكيد تباطؤ في التوظيف، وتركز الكثير من الشركات على تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق، سواء من حيث كيفية تقديم خدمة العملاء أو إمكانية أن يؤثر ذلك على التوظيف في المستقبل)).

وقال بعض مسؤولي التوظيف: ((إن نخبة شركات المحاماة بالمملكة المتحدة، والتي تتولي عقد أكبر الصفقات تتوقع وجود المحامين لأيام أقل بالمكاتب، ويساعدها تطبيق نموذج العمل المختلط هذا على التميز عن شركات المحاماة الأمريكية، التي تتشدد في أتعابها، وبينما تزيد رواتب المحامين لدى الشركات الأمريكية في كثير من الأحيان فإن تلك الشركات تتوقع أن يعمل المحامون على زيادة ساعات العمل المدفوعة، والعمل من داخل المكتب بدرجة أكبر، وعلى سبيل المثال تتوقع شركة ((هيربرت سميث فريهيلز)) أن يعمل موظفوها من المكتب بنسبة 60% من الوقت أو بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، كما تتوقع شركة فريشفيلدز أيضاً أن يقضي موظفو المملكة المتحدة ثلاثة أيام في الأسبوع في العمل من المكتب)).

وفي عام 2020 قدمت ((لينكلاترز)) سياسة عمل عالمية مرنة تسمح للموظفين بالعمل عن بعد، لمدة تصل إلى 20 - 50 في المائة من الوقت دون الحاجة إلى طلب إذن بذلك، ولدى شركة ((كليفورد تشانس)) سياسة للعمل المختلط تسمح بالوجود لمدة %50 فقط من الوقت داخل المكتب، وقالت سلوتر وماي: ((إنه ينبغي العمل من المكتب بنسبة %60 على الأقل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى %80 في حالة المتدربين وحديثي التعيين)). وأخيراً صرحت شركة ((ألان وأوفري)) بأن سياستها في لندن تسمح بمتوسط ساعات عمل، تصل إلى 40% من الوقت من خارج المكتب.