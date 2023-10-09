دروس للصين من تجربة العقد الضائع في اليابان

الكاتب هو نائب محافظ بنك اليابان السابق ويعمل حالياً أستاذاً للاقتصاد في جامعة واسيدا

يدعو التباطؤ الاقتصادي الذي حل بالصين، أخيراً، إلى استحضار مقارنة مع ما شهدته اليابان خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين، وما تلا ذلك من ركود طويل، كان مصحوباً بالانكماش. ولكن هل يوجد تشابه بالفعل بين البلدين؟.

نعم، أوجه التشابه كثيرة. الصين لديها مشاكل في قطاع العقارات. كما أن أسعار الأصول تتهاوى، ومعدلات البطالة تتصاعد، خاصة بين الشباب، وتبدو البلاد قريبة عموماً من حافة الانكماش. بالطبع، بعض المخاوف مبالغ فيها، إذ لا يزال مؤشر أسعار المستهلك الصيني الأساسي في ارتفاع. وبالتالي، فإنه من السابق لأوانه الإعلان عن انكماش كالذي عاشته باليابان.

إن ما تشهده الصين الآن لا يقتصر على انهيار أسعار الأصول المبالغ في تقدير قيمتها، بل هو نهاية لنموذج النمو الذي ظل بمثابة محرك لاقتصادها على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفي ضوء ذلك، ربما من الأفضل أن نقارن الصين اليوم باليابان في سبعينيات القرن العشرين، عندما انخفض معدل نموها الحقيقي إلى النصف، مع انتهاء عصر الهجرة الداخلية إلى مدنها. ولا يزال بوسع الصين أن تحقق نمواً بنسبة 4 أو 5 في المئة، وهو ما يذكرنا باليابان في السبعينيات، وليس بالتسعينيات الكارثية، ومع ذلك، فمن الواضح أن معدل النمو الحالي في الصين، أقل كثيراً من إمكاناتها، وهو أيضاً ما يذكرنا باليابان في التسعينيات.

دعونا نستبعد دور التركيبة السكانية في هذا الأمر. فعندما تتزايد البطالة بين الشباب، فلا يمكن أن نعزو المشكلة إلى نقص الأيدي العاملة الشابة. وهنا، من المهم أن نتذكر أن اليابان في تسعينيات القرن الماضي، كانت تعاني من نقص العمالة، مع تركيبة سكانية متقدمة في السن. إذن، ما الذي يجب على السلطات الصينية أن تفعله لإنعاش النمو الاقتصادي؟.

هناك خمس خطوات أساسية، أولاً: ينبغي أن تمنح الصين الأولوية القصوى لإعادة هيكلة الديون، فقد كانت اللحظة المحورية بالنسبة لليابان، بعد انفجار الفقاعة، هي المبادرة لتحديد ومعالجة القروض المتعثرة، والتي أطلقها وزير الشؤون المالية آنذاك، هيزو تاكيناكا. والسلطات الصينية مطالبة بحساب صافي الدين الفعلي، عبر قطاعات الشركات والمؤسسات المالية، والحكومات المحلية. وهذه مهمة شاقة، نظراً للافتقار إلى معلومات شفافة حول الميزانيات العمومية للشركات، واعتماد الحكومات المحلية الكبير على عائدات العقارات. ومن ثم، تحتاج الصين إلى ((تاكيناكا)) صيني، ليقوم بهذه المهمة.

ثانياً، تحتاج الصين إلى محفزات اقتصادية، حيث تزداد صعوبة تحديد مبلغ صافي الدين، مع استمرار التدهور في الاقتصاد الكلي، وانخفاض أسعار الأصول. ولمواجهة التباطؤ، يجب أن يتم التنسيق بين الأطراف المعنية بشأن هذه المحفزات، وأن تتاح على نطاق واسع، وأن تكون مستدامة، مع العلم أنه كلما طال التأخير، زاد حجم المخصصات المطلوبة لمثل هذه المحفزات. كذلك، فإن تنسيق السياسة النقدية والمالية مطلوب، في ضوء حالة عدم اليقين المتزايدة، وضعف ثقة المستهلك، والإفراط في الادخار. وبالتالي، فأفضل سياسة يمكن أن تتبعها الصين، هي التحويلات الممولة نقداً، أو ما يسمى ((أموال المروحيات)). ويمكن للحكومة إما أن تخفض الضرائب، أو تدعم الأسر، في حين يستطيع بنك الشعب الصيني، تقديم المزيد من التيسيرات النقدية.

ثالثًا، يجب على الصين أن تعود إلى التركيز في سياستها الاقتصادية الكلية على النمو. والواقع أن التحول الاقتصادي نحو تكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات، كان جارياً بالفعل، قبل أن تشدد الحكومة الصينية القيود التنظيمية المفروضة على هذه القطاعات، والتي من المفترض أن تكون قاطرات للنمو. وقد حان الوقت لتصحيح المسار وتخفيف القيود.

رابعاً، توخي الحذر من أفكار السياسات المقلقة، حيث تثير الأزمة الاقتصادية بطبيعتها الكثير من الجدل. وقد شهدت اليابان الكثير من الجدل الاقتصادي، ولكن بعض الأفكار والسياسات كانت هدّامة وخطيرة للغاية. وخلال فترة الركود الطويلة، مرت اليابان بموجة صعود الفكر المروج لسياسة التقشف، والتقليل من شأن سياسة الاقتصاد الكلي الأساسية أو إهمالها. والدرس المهم هنا، ألا تقلل أبداً من أهمية المخاطر المرتبطة بانكماش الأصول والأسعار العامة، ولا تنتظر حتى يتفشى الانكماش. إن إعادة هيكلة الديون والإصلاحات الموجهة نحو السوق ضرورية، ولكنها لن تتحقق دون دعم سياسات الاقتصاد الكلي.

وأخيراً، وهو العامل الأهم، فإن الإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية، حيث تباطأ صناع القرار السياسي اليابانيون في معالجة مشاكلهم، وتسببوا هم أنفسهم بانفجار فقاعة أسعار الأصول في الفترة من 1989 إلى 1990، بل ورحبوا بانخفاض أسعار الأصول والانكماش العام، حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ثم تعافى الاقتصاد إلى حد ما في الفترة من عام 2004 إلى عام 2007، خلال رئاسة جونيشيرو كويزومي للوزارة، وإدارة شينزو آبي الأولى، عندما توصلوا أخيراً لحل مشكلة القروض المتعثرة في اليابان، بفضل تحسن ظروف الاقتصاد الكلي. ولكن الأمر تطلب تصميم آبي في عام 2012، أي بعد ما يقرب من عقدين من بداية الركود الياباني، على تقديم حزمة من سياسات التحفيز المنسقة والمستدامة. وبناء على ذلك، فإن الصين لا تحتاج إلى تاكيناكا خاص بها فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى كويزومي وآبي.

