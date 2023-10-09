إلى متى يمكن أن يستمر ازدهار ريادة الأعمال؟

تضمنت أنشطتي خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا تمارين الهولا هوب، وكتابة الأغاني، وتغطية أسطح مطبخي برقائق الألومنيوم لمنع قطتين صغيرتين من سرقة طعامي (وهو ما لم أوفق به).

في المقابل، تبنّى آخرون خططاً أكثر ربحية، حيث شهدت بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة طفرة في إطلاق الأعمال التجارية. وكان ذلك مفاجئاً نظراً لأن فترات الركود عادة ما تقضي على الشركات الناشئة. أما المفاجأة الأكبر فقد أبرزتها دراسة حديثة توصلت إلى أن تسجيل الشركات الجديدة في أمريكا استمر في الازدهار. ولكن من المؤسف أن ثمّة بوادر للقلق من أن هذا الازدهار لن يستمر. وبالتأكيد ستمثل عودة الزخم لنشاط الأعمال التجارية أخباراً جيدة للغاية.

على مدى العقود القليلة الماضية، بدا أن روح ريادة الأعمال في الولايات المتحدة قد ذَوَتْ؛ حيث انخفضت أعداد الشركات حديثة الإنشاء وهيمنت الشركات الأقدم والأكبر على الساحة. وأصاب هذا الاتجاه آخرين بتأثيراته السلبية، حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 18 دولة أنه بين عامي 2000 و2015 انخفض متوسط معدل إنشاء أعمال جديدة بمقدار 3%، وعلى العكس إذا سارت الأوضاع في اتجاه إيجابي فمن الممكن أن تنشأ مجموعات جديدة من الشركات الابتكارية المتقدمة.

وقد ساءت الأمور خلال الأشهر القليلة الأولى من اجتياح الوباء. ولكن فيما بعد شهدت بعض الدول، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، زيادة في إنشاء الشركات الجديدة. وفي أغسطس من عام 2023، ارتفع عدد الطلبات الشهرية المقدمة من أولئك الذين اعتبرهم مكتب الإحصاء الأمريكي ((أرباب عمل محتملين)) بنسبة 40% تقريباً عما كانت عليه في عام 2019. وفي بادئ الأمر لم يكن مؤكداً أن هذا الارتفاع الملحوظ في الطلبات سيترجم بالضرورة إلى أعمال تجارية حقيقية، غير أن ذلك أكدته الوثائق، حسبما أشار كل من ريان ديكر، ممثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجون هالتيوانجر الباحث بجامعة ميريلاند.

إذن، هل تُعدّ هذه صحوة للشركات؟ ربما لا، إذا كانت مجرد استجابة مؤقتة لأنماط الطلب الجديدة المرتبطة بالاتجاه للعمل عن بعد. ويشبه ديكر وهالتيوانجر ذلك بـ((تأثير الدونات))، حيث يرتفع عدد الطلبات والنشاط في الضواحي على حساب الأحياء المركزية بالمدن الكبرى. وبمقارنة عام 2019 بعام 2022، تساوى عدد تراخيص الأعمال تقريباً في مانهاتن، بينما ارتفع في كل من برونكس وهارلم وبروكلين.

وفي إشارة أخرى إلى تحول مؤقت مرتبط بالوباء، شكلت تجارة التجزئة عبر الإنترنت حوالي ربع الزيادة في تطبيقات الأعمال في بريطانيا، وجزءا أصغر قليلاً في أمريكا. والمستفيد من هذا حتى الآن هو موقع إتسي، الذي ارتفعت أعداد بائعيه على مستوى العالم من 2.5 مليون في عام 2019 إلى 6.3 ملايين اليوم. ورغم تقديري البالغ لانتشار الشموع العطرية برائحة سوفليه اليقطين، وأزياء الخفافيش المحاكة يدوياً، فإنني لا أعتقد أنها بمثابة جوجل أخرى مثلاً في الطريق إلى الازدهار.

ويثير بنجامين بوجسلي، الباحث بجامعة نوتردام، مخاوف في ذات الشأن، إذ يرى أن شركات الموجة الجديدة كانت صغيرة نسبياً. وبما أن الحجم يعد مؤشراً على الصمود، فهذا الصغر لا يبشر بالخير. كما يلاحظ أن القطاعات التي شهدت نمواً غير مطَّرد، يغلب على شركاتها النوع الذي بدأ صغيراً واستمر صغيراً، بما في ذلك شركات المباني السكنية وخدمات البناء ومستحضرات العناية الشخصية.

وفي بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة، يبدو أن تأسيس الأعمال التجارية الجديدة قد تراجع بالفعل. إذ أوضحت دراسة أجرّاها كل من سليم باهاج وصوفي بيتون، من بنك إنجلترا، وأنتوني سافاجار، من جامعة كينت، أن الشركات البريطانية التي تأسست أثناء الجائحة كانت أقل نشراً للوظائف وأكثر عرضة للتصفية، وقد عاد معدل تسجيل الأعمال التجارية الآن إلى سابق عهده قبل الجائحة. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الموجة الأعلى في إطلاق الشركات الجديدة في فرنسا والسويد وهولندا قد انتهت.

ومن المحتمل أن تتحدى الولايات المتحدة الاتجاهات السائدة. إذ ربما يستمر نشاطها الاستثنائي لفترة أطول بفضل سخاء الدعم النقدي الذي جرى تقديمه للناس، مما منحهم التمويل اللازم لإنشاء أعمالهم الخاصة. وهناك أدلة على دور شيكات الإعانات الأولية في دعم ريادة الأعمال، خاصة في الأحياء التي يقطنها في الأغلب أمريكيون من أصول إفريقية.

أو ربما منحت حالة الاقتصاد الأمريكي المنتعشة المزيد من الثقة في العملاء. لكن في كلتا الحالتين، لا تبدو التوقعات مبشرة. فمدخرات فترة الجائحة تتلاشى بسرعة، فيما يبذل الاحتياطي الفيدرالي قصارى جهده لخفض الطلب.

فإذا كنت تميل إلى التفاؤل، وأصابك ما سبق ببعض الكآبة، فهناك كثير من بصيص من الأمل. فقد شهدت الولايات المتحدة في أعقاب الجائحة زيادة لطلبات التسجيل في فئة ((الخدمات المهنية والعلمية والتقنية)) بقطاع التكنولوجيا الابتكارية المتقدمة، ويشمل ذلك الخدمات المعمارية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والبحث العلمي والتطوير. وقد حدثت هذه الزيادة قبل إقرار قانون خفض التضخم، أي أن السياسة الصناعية لم تكن هي السبب، لكن يمكنها أن تساعد في الحفاظ على حالة الانتعاش.

الحقيقة الأخيرة التي يجدر التمسك بها هي أنه لا يهم إذا كان حجم الكثير من الشركات الجديدة صغيراً، فهذا يكاد أن يكون الحال دائماً. كل ما نحتاج إليه هو أن يتميز عدد قليل من الشركات بقدر كبير من الابتكار وأن تنمو بسرعة وتخرج الشركات القائمة من حالة اللامبالاة والرضا عن الذات. وحتى الآن، لا يبدو أن الإنتاجية قد نهضت بعد من كبوتها قبل حلول الوباء، على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك.

سأتمنى الأفضل، لكنني أتوقع الأسوأ.