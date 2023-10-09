«إي إس جي للضيافة» تكشف أول مشاريعها بالدولة قبل نهاية العام

«إي إس جي للضيافة» تكشف أول مشاريعها بالدولة قبل نهاية العام
التاريخ
10/9/2023 7:27:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، إطلاق ذراعها الجديدة للضيافة تحت اسم ((إي إس جي للضيافة))، في توسع استراتيجي جديد يجسد التزام المجموعة بتنمية أعمالها، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المستثمرين، والمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في قطاع الضيافة، وتتطلع المجموعة من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق رؤيتها في بناء شركة مؤثرة لإطلاق أفخم المشاريع، وتشمل خطط الشركة الطموحة إزاحة الستار عن مشروع ضيافة كبير في الدولة قبل نهاية العام، وقد وصل إجمالي قيمة مشاريع الضيافة التي أنجزتها المجموعة في 8 دول إلى 3.67 مليارات درهم (مليار دولار).
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