«إي إس جي للضيافة» تكشف أول مشاريعها بالدولة قبل نهاية العام

أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، إطلاق ذراعها الجديدة للضيافة تحت اسم ((إي إس جي للضيافة))، في توسع استراتيجي جديد يجسد التزام المجموعة بتنمية أعمالها، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المستثمرين، والمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في قطاع الضيافة، وتتطلع المجموعة من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق رؤيتها في بناء شركة مؤثرة لإطلاق أفخم المشاريع، وتشمل خطط الشركة الطموحة إزاحة الستار عن مشروع ضيافة كبير في الدولة قبل نهاية العام، وقد وصل إجمالي قيمة مشاريع الضيافة التي أنجزتها المجموعة في 8 دول إلى 3.67 مليارات درهم (مليار دولار).

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