20.9 ألف مُشارك بـ 108 فعاليات توعية ضريبية

وسَّعت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي قنواتها التوعوية باستحداث العديد من المُبادرات والآليات الجديدة، وكثفت حملاتها المتنوعة، وبلغ إجمالي عدد فعالياتها التوعوية خلال النصف الأول من 2023 نحو 108 فعاليات.

وأعلنت الهيئة أن إجمالي عدد المُستفيدين من فعالياتها التوعوية بلغ نحو 20.93 ألف من المعنيين بالقطاع الضريبي، شاركوا في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة على مدى الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وبلغت نسبة رضا المُشاركين عن هذه الفعاليات 91 %.

وأوضحت في بيان صحافي أن عام 2023 شهد استحداث 9 حملات وبرامج وأنشطة توعوية جديدة بأساليب مُبتكرة تُلبي المُتطلبات المعرفية وتُناسب العديد من قطاعات الأعمال والمُجتمع الإماراتي بصفة عامة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ((جاء التوسُّع في الآليات والبرامج التوعوية في إطار خطط التطوير الشاملة التي تُنفذها الهيئة، فتهدف الفعاليات المُستحدثة إلى مواكبة التوسع في الخدمات المُقدَّمة من الهيئة، والتطوير المُستمر لآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات والبرامج التوعوية لتعزيز الثقافة الضريبية وإحاطة الخاضعين للضريبة والمعنيين بالقطاع الضريبي بالمُستجدات التي يشهدها القطاع لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي الذاتي)).

وقالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: ((شهد النصف الأول من عام 2023 زيادة كبيرة في عدد الندوات التعريفية وورش العمل المُنفَّذة ضمن الحملات التي تقوم الهيئة بتنفيذها مُنذ عدة سنوات، كما قامت الهيئة باستحداث مجموعة من البرامج التوعوية التي تميزت بتنوع آليات العرض، وابتكار أنماط جديدة لتقديم المعلومات الضريبية بأساليب غير تقليدية لتكون أكثر جذباً وسهولة في الاستيعاب من قبل المُتلقِّين)).

وأوضحت الهيئة أنه من بين الحملات والبرامج التوعوية الجديدة التي عُقدت فعالياتها خلال النصف الأول؛ تنفيذ 25 ورشة عمل للتعريف بـ ((ضريبة الشركات)) (22 عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد و3 ورش حضورياً) شارك فيها 8,919 من ممثلي قطاعات الأعمال، و4 جلسات ضمن ((مجالس المتعاملين)) شارك فيها 105 من متعاملي الهيئة للتعرف على مُلاحظاتهم وآرائهم في خدمات الهيئة لتلبية مُتطلباتهم والارتقاء المُستمر بتجارب المُتعاملين، كما تم تنفيذ 3 جلسات في إطار فعالية ((سؤال وجواب))، وتم إطلاق حملة ((الدعم الضريبي)) للرد على استفسارات دافعي الضرائب في جلسات تفاعلية يعقدها معهم فريق عمل الهيئة في مكاتب تسهيل المنتشرة في إمارات الدولة، وتم خلالها تنفيذ 9 جلسات شارك فيها 581 من المعنيين بالنظام الضريبي.