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«سكاي واردز طيران الإمارات» الأول إقليمياً والخامس عالمياً بـ30 مليون مشترك

10/9/2023 7:27:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حل برنامج الولاء من طيران الإمارات وفلاي دبي ((سكاي واردز طيران الإمارات)) في المركز الخامس عالمياً والأول على مستوى المنطقة من ناحية الأعضاء الذين وصل عددهم إلى نحو 30 مليون عضو بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وبحسب التقرير استحوذت شركات الطيران الأمريكية على المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في أكثر برامج الولاء شعبية عالمياً، معتمدة على أسواقها المحلية، فحل برنامج United MileagePlus التابع لشركة طيران يونايتد في المركز الأول عالمياً بـ110 ملايين مشترك، ثم جاء برنامج Delta SkyMiles التابع لشركة دلتا في المركز الثاني عالمياً، بأكثر من 109 ملايين عضو، ثم برنامج AAdvantage التابع لشركة أمريكان إيرلاينز بنحو 100 مليون عضو، ثم برنامج Miles & More وهو أكبر برنامج ولاء في أوروبا، بأكثر من 36.6 مليون مشترك وهو يتبع مجموعة من شركات الطيران ومن ضمنها لوفتهانزا والسويسرية والخطوط الجوية البولندية والخطوط الجوية النمساوية و((يورو وينجز)) وطيران بروكسيل، في حين وصل برنامج ((سكاي واردز طيران الإمارات)) إلى 30 مليون مشترك.

وذكر التقرير أن برنامج ((سكاي واردز طيران الإمارات)) لديه قاعدة دولية قوية فنحو 90 % من أعضائه من خارج الإمارات وينتمي أعضاء البرنامج إلى أكثر من 180 دولة، وتتصدر المملكة المتحدة أهم أسواق ((سكاي واردز طيران الإمارات)) بنحو 3.7 ملايين مشترك والولايات المتحدة 3 ملايين مشترك، و2.2 مليون في الإمارات، و2.1 مليون في أستراليا، و2.1 مليون عضو في الهند.

وكشف التقرير أنه عند استثناء الأسواق المحلية فإن برنامج ((سكاي واردز طيران الإمارات)) يتفوق بفارق كبير على المنافسين العالميين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على أسواقهم المحلية الكبيرة جداً من ناحية عدد السكان مقارنة بالإمارات.

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