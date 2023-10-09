العلامات التجارية لمطاعم دبي تنتشر بعواصم العالم

أصبحت العلامات التجارية للمطاعم، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تنتشر في عواصم العالم، حيث سيتم افتتاح بعض من أفضل المطاعم في الإمارة، بدءاً من المطاعم السريعة إلى الفاخرة، في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لموقع ((ذا ستار)) فإن شركة ((فانديمنتيال هوسباتيلتي)) ومقرها دبي ستستثمر نحو 140 مليون دولار حتى 2024، لافتتاح 18 مطعماً دولياً في لندن البريطانية، وميامي وماربيا بإسبانيا.

ويشير الموقع إلى أن مطعم كينويا ((مطعم الرامن))، قد ظهر لأول مرة في لندن السبت الماضي في متجر هارودز، كما تخطط المجموعة، التي تقف وراء مطعم ((ترينسايد ستوديو))، وهو مطعم هندي فاز بنجمة ميشلان الثانية هذا العام.

ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بسمعة دبي المزدهرة وجهة عالمية لتناول الطعام، وتطورها إلى مجتمع أقل عابراً، واقتصاداً محلياً قوياً أبقى المطاعم.

وبحسب الموقع فإن وكالات السياحة والضيافة في الإمارات، على مدى السنوات الماضية، استثمرت في المطاعم ودعمتها من خلال رعاية جوائز مثل ميشلان وبرامج تلفزيونية مثل ((دبي ديشز))، والذي تم بثه على شبكة ITV في بريطانيا.

وبدأ كينويا في منزل الشيف نيها ميشرا في عام 2018، وبعد إطعام نحو 6 آلاف زائر، افتتحت مطعماً حصل على لقب ((الأكثر جدارة بالمشاهدة)) في عام 2022 من القائمة الافتتاحية لأفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت ميشرا إنها تعتقد أن الجائزة هي ما لفت انتباه متجر هارودز.

وأشار أنطونيو جونزاليس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سانسيت للضيافة ومقرها دبي إلى أنه لفترة طويلة كان أصحاب العقارات في دبي يستأجرون فقط مستأجري المطاعم، التي لها أسماء عالمية مشهورة، ولم يقبلوا بفكرة المفهوم المحلي. وقال جونزاليس: ((الآن، لدينا العكس: فبدلاً من أن نتصل لجلب علامات تجارية، لدينا أشخاص يتصلون بنا لنقل علاماتنا التجارية إلى الخارج)).

أكثر جاذبية

وأضاف الموقع: ((جعلت الإمارات الإقامة لفترة أطول أكثر جاذبية، من خلال تقديم ما يسمى بالتأشيرات الذهبية والخضراء للمستثمرين أو الأشخاص ذوي المهارات والمواهب المحددة، من الأطباء والعلماء والمطربين إلى لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو والمصمم جورجيو أرماني))، بالإضافة إلى ذلك بدأت الإمارات بالسماح بملكية الأجانب للشركات 100 %، بدلاً من اشتراط أن يمتلك الشريك الإماراتي المحلي 51 %.

قام جوي غزال، وهو صاحب مطعم لبناني كندي، بتوسيع مجموعة مطاعم ماين المولودة في دبي، لتشمل حي مايفير في لندن في عام 2021، وإلى إيبيزا في إسبانيا هذا العام، وافتتح غزال أول متجر له في دبي 2015.