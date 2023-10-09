مهرجان دبي للمفروشات ينطلق بأحدث اتجاهات التصميم الجمعة

يعود مهرجان دبي للمفروشات في دورته الخامسة بشكل أكبر وأفضل من الدورات السابقة لتلبية متطلبات جميع عشاق الأثاث والديكور المنزلي، حيث سيقدم مجموعة كبيرة من أفكار الديكور الداخلي الجذابة، وفعاليات التصميم المشوقة، وعروضاً ترويجية مميزة على الإلكترونيات المنزلية، إضافة إلى صفقات أدوات تنسيق الحدائق، والكثير من الفعاليات والعروض الأخرى التي تجعل من المهرجان احتفالية للتسوق والديكور والتصميم المنزلي الرائع والمتنوع في دبي.

ويقام المهرجان في الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر الجاري في مختلف أنحاء المدينة، حيث يمكن للمتسوقين أخذ أفكار لشراء أفضل الأدوات المنزلية من مجموعة متنوعة من المتاجر في دبي. ويمكنهم تحديث تصاميم حدائقهم من خلال عروض الديكور الخارجي. وتتواصل فعاليات مهرجان دبي للمفروشات على مدار 17 يوماً، ليتمكن خلالها المتسوقون من الحصول على تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25 و75 % لدى أكثر من 70 علامة تجارية لبيع المنتجات والأثاث الفاخر.

وقال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((نلتزم في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بتقديم مهرجانات تنال إعجاب المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة المبدع للأنشطة على مدار العام.