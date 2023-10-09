توقع انتقال 10 آلاف مليونير للعيش في الإمارات 2024

أعلن باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال، أن تأسيس أكثر من نصف المكاتب العائلية في الإمارات جاء بهدف الحفاظ على الثروة، وذلك استناداً إلى استبيان أجرته شركة ((كيه بي إم جي)) الاستشارية مؤخراً، بمشاركة 625 متخصصاً في المكاتب العائلية، ولفت إلى ازدياد الثروة المالية لدولة الإمارات من 700 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من تريليون دولار، بحلول عام 2026.

ويواصل الأثرياء الانتقال إلى الإمارات بأعداد متزايدة، ويتوقع انتقال 10,000 مليونير للعيش في الإمارات بحلول 2024، وتشير التوقعات إلى استقبال الإمارات 4500 مليونير بنهاية 2023، بعد استقطابها 4000 من أصحاب الملاءة المالية العالية، والملاءة الفائقة في 2022، ويتطلع هؤلاء الأفراد للحفاظ على ثرواتهم، من خلال العمل مع صناديق ومديري استثمار فاعلين، ما يمثل قوة دافعة وراء تسارع معدل تأسيس المكاتب العائلية في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق بحلول 2028 إلى 3.67 تريليونات درهم.