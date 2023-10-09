«دراجون أويل» تكشف عن هويتها الجديدة

أطلقت شركة ((دراجون أويل)) شعار الشركة الجديد خلال حفل كبير أقيم أمس في دبي، بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل علي راشد الجروان وأعضاء مجلس الإدارة. حضر الحفل أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة إينوك سيف الفلاسي، وسفير جمهورية تركمانستان في الدولة سردار مامت غاراجيف، وقنصل جمهورية مصر العربية في دبي، وقنصل جمهورية العراق في دبي، إضافة إلى عدد كبير من كبار الشخصيات وموظفي الشركة، وعكس الحفل ثقافات وتراث الدول التي توجد فيها شركة دراجون أويل.

وقال علي الجروان: قصة شعار الشركة تعود إلى 24 عاماً مضت عندما كانت الشركة مملوكة لمالكها الأول من جمهورية الصين الشعبية، والشعار القديم كان يرمز إلى الأصول الموجودة في تركمانستان فقط بصفة عامة، الشعار السابق يحمل أبعاداً مبعثها ثقافة وسط آسيا، خاصةً الصين.

وأوضح الجروان أن زخم نشاط الشركة في ثلاث دول وتطلعات مجلس إدارة الشركة إلى فرص استكشافية مجدية في مناطق أخرى، حتمت علينا تغيير هذا الشعار، فقامت الشركة أولاً باستبيان بين الموظفين وبين المالكين ممثلين في أعضاء مجلس الإدارة، في الوقت ذاته تم جلب خبير في العلامات التجارية والتسويقية لمعاينة الشعار السابق، وكان الرأي الأخير أن الشعار السابق يليق بوسط آسيا أو الصين بالتحديد، عندها اقتنع أعضاء مجلس الإدارة بالرأي وتم الاتفاق والتصويت على تغيير الشعار.

وتابع الجروان: عرضت ((دراجون أويل)) أربعة نماذج من الشعارات المحتملة على أعضاء مجلس الإدارة ليستقر الرأي في الأخير على الشعار الرابع المتمثل في حرفي ((دي أو)) الذي يتماشى مع التطلعات الرسمية الحالية، ويعبر في نفس الوقت عن حالة قطاع النفط في الدولة.

وتعني الأحرف الأولى من الشعار التكامل والانسجام والتآزر وتشجيع نموذج التعاون في صناعة النفط، وكذلك الشعار يوحي إلى التوافق بين جميع خطوط الصناعة النفطية، مما يشجع طاقم الشركة والعاملين بها والفريق الإداري ومقاولي الخدمات على تحقيق التعاون الوثيق بينهم، كما يعكس الشعار الجديد شعار هوية الشركة باعتبارها شركة إماراتية بالكامل من خلال حرف ((دي)) اختصار لاسم إمارة دبي وحرف ((أو)) أي النفط. وقال: بصفة عامة الهوية الجديدة تعني أننا نتبع بصفة كلية لحكومة دبي الرشيدة.

وحول تطورات عمل الشركة تطرق الجروان، إلى مسار تطور الشركة التي بدأت بإنتاج 7000 برميل يومياً من النفط في سنة 2000، بينما وصل الإنتاج في الوقت الراهن إلى 180 ألف برميل يومياً من ثلاث مواقع موزعة على جمهورية تركمانستان 60 ألف برميل يومياً، ومن مصر 55 ألف برميل يومياً، ومن العراق 65 ألف برميل يومياً، الشركة تعمل جاهدة على تطوير الإنتاج خاصة في تركمانستان والعراق، حيث إن الشركة تطمح للوصول إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025 لتعكس زخم مشاريع التطوير.

وقدر الجروان، ميزانية الشركة بما فيها الاستثمارات ما بين 1.5 مليار إلى 1.7 مليار دولار سنوياً، تشمل الاستثمار العام لتطوير الحقول الميزانية التشغيلية والاستثمار في الفرص الجديدة.وتستهدف استراتيجية (دي أو)، الوصول إلى 300 ألف برميل يومياً بنهاية 2026 الناقص حالياً 50 ألفاً سيتم جلبها من خلال الاستحواذ على إنتاج جديد يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف برميل يومياً، ورصد مبلغ 500 مليون دولار لذلك حسب تقييم الجدوى الاقتصادية.