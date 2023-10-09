1.7 مليار درهم سيولة الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

استحوذ سهما ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) على نصف سيولة سوق دبي المالي، أمس، في أولى جلسات الأسبوع، بسيولة جاوزت 293 مليون درهم، بـ 49.9 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 587.3 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم أسهم الخدمات الاستهلاكية، وبالتزامن مع صعود مؤشر قطاعها بـ1 %، وأغلق مؤشر السوق عند 4056 نقطة، منخفضاً بـ2.61 %.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي بسيولة ناهزت 241.8 مليون درهم، ليغلق عند 7.45 دراهم، وقفز سهم ((بي إتش إم كابيتال)) 14.8 % بالحد الأقصى، ليأتي في مقدمة ارتفاعات 5 أسهم بسوق دبي.

وشهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((الإمارات دبي الوطني))، بقيمة إجمالية 11 مليون درهم. وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقة على نحو 608.2 آلاف سهم، بسعر 17.65 درهماً للسهم. وصعد في سوق دبي أسهم ((أرامكس)) 1.2 %، و((إمباور)) 1 %، و((تعليم القابضة)) 1 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9630.54 نقطة، متراجعاً بـ 1.29 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم جلفار 0.49 %، ومصرف الشارقة الإسلامي 0.42 %، ومجموعة أغذية 0.21 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 253.9 مليون درهم، تلاه ((الدار العقارية)) بسيولة 112.9 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي)) جاذباً 94.8 مليون درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة قاربت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و598 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 421.7 مليون سهم عبر تنفيذ 30.2 ألف صفقة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.459 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.777 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.