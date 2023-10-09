49 علامة تجارية جديدة في الدولة يومياً خلال 8 أشهر

شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى للرابطة الدولية للعلامات التجارية، والذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخصوصاً فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.

وقد تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً رائداً إقليمياً وعالمياً، كما استقبلت وزارة الاقتصاد أكثر من 4 آلاف طلب دولي، وفقاً لبروتوكول مدريد.

وقال الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: ((الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي، الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية ((نحن الإمارات 2031))، لا سيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد)).

وأضاف: ((طورت وزارة الاقتصاد سياسات ومبادرات استشرافية، خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كل القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة)).

وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد إلى أهمية حماية أسماء النطاقات والعلامات التجارية، حيث تعد حجر الزاوية في منظومة الملكية الفكرية، وتطوير استراتيجيات مرنة، تدعم حقوق أصحابها، وتحمي الأصول التي تحرك الابتكار. وكانت الرابطة الدولية للعلامات التجارية أعلنت اختيار دبي لاستضافة اجتماعها لعام 2026، لتكون بذلك أول مدينة بمنطقة الشرق الأوسط تستضيف اجتماع الرابطة التي تعد إحدى أهم المنظمات العالمية غير الربحية المعنية بمجال الملكية الفكرية، ولديها شبكة واسعة من الأعضاء في أكثر من 181 دولة.