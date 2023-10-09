سعيد الطاير لــ « البيان »: 214 مليار درهم قيمة الأصول الثابتة لــ «كهرباء دبي»

كشف معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،أن قيمة إجمالي الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة حتى النصف الأول من العام الجاري، بلغت 214 مليار درهم، منها قرابة 89 % استثمارات لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة ((إمباور)) التابعة للهيئة، والتي تمتلك غالبية أسهمها. فيما تبلغ حصة الشركات الأخرى التابعة للهيئة 11 % من إجمالي الاستثمارات.

محافظ رئيسة

وقال لــ ((البيان)) : من أبرز الشركات التابعة للهيئة: ((إمباور))، حيث تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 56 % من أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، من حيث القدرة المُوَصلة، وتشمل أنشطتها إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات النقل والتوزيع ذات الصلة في مختلف أرجاء دبي.

وهناك مصنع ((ماي دبي)) لتعبئة مياه الشرب، المملوك بالكامل للهيئة، ويقوم بتوزيع عبوات المياه داخل الإمارات وأسواق التصدير، وبدأ المصنع عملياته في 2014، وتم تصنيفه مؤخراً في المرتبة الأولى بين شركات تعبئة المياه في الإمارات، من حيث حجم المبيعات.

وهناك أيضاً شركة الاتحاد لخدمات الطاقة ((الاتحاد إسكو)): وهي شركة مملوكة بالكامل للهيئة، تم تأسيسها بهدف تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في دبي. وتعتبر شركة تجارية لخدمات الطاقة، وتم توسيع أنشطتها لتشمل: مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلاً عن الخدمات الكهروميكانيكية وإدارة المرافق، وأنجزت الشركة بنجاح عدداً من مشاريع إعادة تأهيل المباني للمتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.

وهناك ((ديوا الرقمية)): وهي الذراع الرقمية للهيئة. تم إنشاؤها كشركة قابضة، تهدف إلى أن تجمع تحت مظلتها عدداً من الشركات التابعة للهيئة، التي توفر حلول الأعمال الرقمية، وحالياً تعمل 3 شركات تحت مظلة ((ديوا الرقمية))، والتي تهدف إلى أن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

وتتضمن ((ديوا الرقمية)) 4 محاور، المحور الأول: الطاقة الشمسية، ويتضمن إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، ومن أبرز مشروعات الهيئة في هذا الإطار، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، المحور الثاني: تخزين الطاقة، ويسعى إلى تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة، المحور الثالث تحت اسم ((رمّاس))، يعمل على توسيع نطاق استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتشمل جميع العمليات التشغيلية، بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، ويتضمن المحور الرابع توسيع الخدمات الرقمية عبر منصة ((مورو))، لتقديم خدمات استضافة وتخزين البيانات، وإدارة الخدمات الرقمية في الفضاء السحابي.

منتج مستقل

وتابع الطاير: انسجاماً مع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، تعمل الهيئة على زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، بالاعتماد على نموذج المنتج المستقل، وحققنا أدنى سعر عالمي لتكلفة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما حققت الهيئة أدنى سعر عالمي للمتر المكعب من المياه المحلاة للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وأسهم نظام المنتج المستقل إلى حدٍ كبير في تعزيز مكانة الهيئة المالية، من خلال خفض النفقات الرأسمالية إلى أدنى حد، وعدم احتواء دفاتر وسجلات الهيئة على أي ديون، إضافة إلى تعزيز الربحية.

استثمارات

وتابع سعيد الطاير قائلاً: ترتكز استراتيجية الهيئة الخاصة بالاستثمار في الأصول الثابتة، على التزامها بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى قاعدة متعامليها المتزايدة باستمرار، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة. وبفضل كفاءة شبكات النقل والتوزيع التابعة للهيئة، حققنا أدنى نسب فاقد في العالم، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2 %، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5 %، كما حققت الهيئة أقل رقم في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام.

وأضاف: نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة.

شركة مساهمة

وأشار إلى أن 2022 كان عاماً محورياً بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر أبريل، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لإدراج الشركات الكبرى المملوكة للحكومة في سوق دبي المالي، لدعم السيولة المالية في الأسواق المالية، وجذب الاستثمارات، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في نجاح الشركات المحلية.

وأسهم هذا الإدراج في تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للاستثمارات العالمية، وعاصمة للاقتصاد الأخضر، ووجهة أساسية للسياح، إلى جانب دعم خطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للعيش.

عوامل أساسية

وأوضح معاليه أن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي، وركائز النمو والتزاماتنا الرأسمالية، تعتبر عوامل أساسية، تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع دعم الطلب القوي على محفظتنا من المنتجات والخدمات الحصرية في دبي.

نتائج قوية

وتابع: حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2023، مع زيادة لافتة في التدفقات المالية التشغيلية. وبلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى 12.7 مليار درهم، وصافي الربح 2.7 مليار درهم. ويشكل هذا زيادة قدرها 5.4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وبنهاية النصف الأول، ارتفع صافي التدفقات النقدية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الناتجة عن العمليات التشغيلية، ارتفاعاً قياسياً، مسجلاً 837 مليون درهم، ليصل إلى 5.4 مليارات درهم، ما يمثل زيادة 18.2 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مشروعات كبرى

ونجحت الهيئة في استقطاب عدد من كبار المستثمرين، لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بنظام المنتج المستقل. وقد استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات من خلال هذا النموذج. وتعمل الهيئة من خلال محفظة المشاريع المتنوعة التي تملكها، على تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، حيث تجمع في عملها بين مختلف التقنيات الإحلالية، مع التركيز على تنويع مزيج الطاقة، حيث نسعى دوماً لتحسين جودة الحياة لكل من يعيش على أرض الإمارات.

كما طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، وذلك لتحقيق هدف رئيس، يتمثل في استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي، بالإضافة إلى نقل المعرفة، وتبني التقنيات الحديثة، لتنويع مصادر الطاقة حسب أفضل الممارسات العالمية. وتدعم القيادة الرشيدة تبني أحدث التقنيات، واعتماد طرق العمل المبتكرة، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المستدامة بنجاح، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، بقدرة إنتاجية ستبلغ 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، واستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

أرقام عالمية

وأوضح سعيد الطاير أنه بفضل نموذج المنتج المستقل للطاقة، حققنا عدة أرقام قياسية عالمية في خفض أسعار الطاقة الشمسية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وبعد النجاح الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أطلقنا مشروعاً لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون غالون يومياً، بتقنية التناضح العكسي، لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة، وفق نظام المنتج المستقل للمياه.

حسابات جديدة

وأوضح الطاير أن عدد حسابات الكهرباء والمياه لمتعاملي الهيئة بلغ 1,184,711 حساباً، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1,126,121 حساباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 58,590 حساباً، أي زيادة بـ 5.2 %.

وحتى نهاية عام 2022، قدمت الهيئة خدماتها إلى 3.6 ملايين نسمة في دبي، إضافة إلى 1.17 مليون نسمة من المقيمين المؤقتين والعاملين في دبي، ممن يعيشون في الإمارات الأخرى (يزيد عددهم على 4.7 ملايين نسمة)، ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في دبي، إلى 5.8 ملايين نسمة، وعدد سكان الإمارة خلال ساعات الذروة إلى 7.8 ملايين نسمة، بحلول 2040، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وقال معاليه: تتواءم استراتيجية تطوير البنية التحتية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع النمو المستمر لقاعدة متعاملينا، وتسارع التوسع المطرد لجميع النواحي الاقتصادية في دبي. وبناءً على ذلك، وعلى ضوء توقعات الطلب حتى عام 2032، من المتوقع ارتفاع القدرة الإنتاجية للهيئة من 14,917 ميغاوات من الكهرباء بنهاية يونيو الماضي، إلى 20,000 ميغاوات، وارتفاع القدرة الإنتاجية لتحلية المياه من 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، إلى 730 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بنهاية 2030.