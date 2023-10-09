عقارات دبي تسجل ثاني أكبر مبيعات يومية في تاريخها

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مبيعات عقارية بقيمة 4.82 مليارات درهم عبر 3456 مبايعة، وهي ثاني أكبر قيمة مبيعات يومية في تاريخ القطاع العقاري بالإمارة، حيث سجلت أكبر مبيعات يومية للعقارات 12 أبريل الماضي بقيمة 5.88 مليارات درهم بحسب رصد ((البيان الاقتصادي)).

وشملت مبايعات أمس 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.37 مليار درهم، و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية 5.2 مليارات درهم.

وتضمنت أهم مبايعات الأراضي، أمس، صفقة بيع أرض مساحتها 584346 قدماً مربعة بقيمة 1 مليار درهم في نخلة جميرا، وبذلك يصل سعر القدم المربعة إلى 1711 درهماً، كما تم تسجيل مبايعة لقطعة أرض مساحتها 2.59 مليون قدم مربعة بقيمة 600 مليون درهم في جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) تليها مبايعة لقطعة أرض مساحتها 115213 قدماً مربعة بقيمة 121.84 مليون درهم في الثنيه الخامسة.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 17 مبايعة بقيمة 28.7 مليون درهم، وتلتها الحبيه الخامسة مع 12 مبايعة بقيمة 37.32 مليون درهم . وتصدرت صفقة بـ 1.83 مليار درهم في الصفوح الثانية أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ 21 مليون درهم في الورقاء الأولى.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 24 مبايعة بقيمة 39.89 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 267.79 مليون درهم منها 22 رهونات أراضٍ بقيمة 47.8 مليون درهم، و130 رهونات فلل وشقق بقيمة 219.98 مليون درهم وتم تسجيل 27 هبة بقيمة 132.7 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 50 مليون درهم.