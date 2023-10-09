1800 خبير في «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» غداً

يشارك أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص، من الإمارات والعالم، في فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار اليومين المقبلين 11 و12 أكتوبر في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات في دبي.

وتضم أجندة الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وأكثر من 25 جلسة خاصة على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية.

وتركز جلسات الملتقى على 5 محاور رئيسية تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

ابتكارات الذكاء الاصطناعي

كما تنظم مؤسسة دبي للمستقبل معرضاً تفاعلياً يقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمشاركة العديد من الشركات التكنولوجية بما في ذلك «ديلويت» و«ميتا» و«بي دبليو سي» و«مايكروسوفت» و«ماكنزي» و«تشكيل».

أهم الفرص

وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن أجندة «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» ستركز خلال جلساتها وحواراتها على استعراض رؤى الخبراء والشركات التكنولوجية الرائدة في تطوير وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستطلق حوارات عالمية حول سبل خلق فرص جديدة، وإيجاد حلول لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية، وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف هذه التكنولوجيا في خدمة المجتمعات.

استخدامات فعالة

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بكلمة رئيسية لخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، يسلط خلالها الضوء على جهود المؤسسة للتعريف بأبرز الاستخدامات الفعالة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ثم بعد ذلك كلمة رئيسية يلقيها علي دلول بعنوان «مايكروسوفت: قصة متكاملة في الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وجلسة حوارية تضم ستيفن أندرسون وعلي حسيني من «بي دبليو سي»، تحاورهما جين ويثرسبون من «يورونيوز».

ويقدم يونس آل ناصر مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، كلمة رئيسية بعنوان «البيانات الاصطناعية: عصر جديد لحلول حماية الخصوصية». وتليها كلمة رئيسية بعنوان «ما هي القطاعات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟» يلقيها كوستي بيريكوس من «ديلويت». ويقدم مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، في هيئة دبي الرقمية، كلمة رئيسية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى مدينة دبي.

ويتواصل اليوم الأول بجلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتحديات القطاع الحكومي» يتحدث فيها كريستان جليتش من جمعية البلوك تشين الأوروبية، والدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية، يحاورهما فيصل حمادي من «بي سي جي».

كذلك تضم فعاليات اليوم الأول من الملتقى جلسة لعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حول أبرز التوجهات المستقبلية لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وتقدم كيارا ماركاتي من «كوانتوم بلاك من ماكنزي» كلمة رئيسية بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في 2023». كما يتحدث مارتن هينيج من «ساب» عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الشركات للمستقبل. ويشارك مصطفى ظافر من «آي بي أم»، في جلسة رئيسية حول «الرهانات الكبرى وريادة تحولات الذكاء الاصطناعي التوليدي».

خصوصية البيانات

أما فعاليات اليوم الثاني فتتضمن جلسات نوعية منها جلسة حوارية بعنوان «رؤية كوانتوم بلاك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية» بمشاركة أوين ليدون، ولاري ليرنر، وأليكس كوسماس، وتوم إشروود. تليها كلمة رئيسية من إيليسيو باجناريسي من «غوغل» حول تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتشارك الدكتورة ابتسام المزروعي من معهد الابتكار التكنولوجي في جلسة حوارية بعنوان «دولة الإمارات وثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي»، ويتحدث أنكور مهروترا من «خدمات أمازون ويب»، في كلمة رئيسية افتراضية بعنوان «الجيل الجديد من منتجات الذكاء الاصطناعي».