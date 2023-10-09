وزير الخارجية يبحث مع وزير بريطاني مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة

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- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي أمس بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، واللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.
وخلال الاتصال، تم استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتسم به من متانة وقوة في ظل حرص البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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