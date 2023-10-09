وزير الخارجية يبحث مع وزير بريطاني مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وخلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متانة‭ ‬وقوة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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