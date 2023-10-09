القائد العام يبحث مع السفير الهندي الجديد التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند الصديقة وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير جمهورية الهند الصديقة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الهندي العقيد الركن بحري نوشد علي خان الملحق العسكري بسفارة جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.
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