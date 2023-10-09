رئيس مجلس النواب: حريصون على دعم العلاقات الاستراتيجية البحرينية المصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية على دعم العلاقات الاستراتيجية العريقة البحرينية المصرية، في ظل ما تشهده من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
مشيدا بحجم التعاون المستمر في كل المسارات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتطلعات المشتركة في فتح آفاق رحبة في دعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط وأواصر المحبة والمودة والإخاء. جاء ذلك خلال استقباله، أمس الإثنين، وبحضور النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والسداد في مهامه المقبلة. من جانبه، أعرب السفير ياسر محمد شعبان عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، واعتزازه بالروابط الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبما حظي به من دعم وتعاون على كل المستويات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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