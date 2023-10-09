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رئيس مجلس النواب: حريصون على دعم العلاقات الاستراتيجية البحرينية المصرية

10/9/2023 7:22:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العريقة‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

مشيدا‭ ‬بحجم‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسارات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬الثنائية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬وأواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والمودة‭ ‬والإخاء‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وبحضور‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬شعبان،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتعاون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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