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القائد العام يستقبل الشيخ محمد بن عطية الله

10/9/2023 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

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