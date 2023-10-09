القائد العام يستقبل الشيخ محمد بن عطية الله

القائد العام يستقبل الشيخ محمد بن عطية الله
التاريخ
10/9/2023 7:22:01 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة، وذلك صباح أمس.
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