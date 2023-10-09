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الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يتفقد مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي

10/9/2023 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬جولاته‭ ‬في‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬لمتابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬فيها‭ ‬والاطمئنان‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬


‬وتفقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التي‭ ‬رافقه‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬والدوائر‭ ‬الطبية‭ ‬بالمركز،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭.‬


‬كما‭ ‬التقى‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية،‭ ‬وحثّها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لخدمة‭ ‬المرضى‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬راحتهم‭ ‬ورضاهم،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الصحي،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬كافة‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬والفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقعها‭ ‬للدفع‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬وتنافسية‭.‬

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