الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يتفقد مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وتفقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التي‭ ‬رافقه‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬والدوائر‭ ‬الطبية‭ ‬بالمركز،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭.‬

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‬كما‭ ‬التقى‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية،‭ ‬وحثّها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لخدمة‭ ‬المرضى‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬راحتهم‭ ‬ورضاهم،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الصحي،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬كافة‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬والفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقعها‭ ‬للدفع‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬وتنافسية‭.‬

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