الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يتفقد مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بزيارة تفقدية لمركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي، وذلك ضمن سلسلة جولاته في عددٍ من المؤسسات الصحية لمتابعة آخر المستجدات فيها والاطمئنان عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتفقد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية خلال زيارته التي رافقه فيها عدد من المسؤولين بالمستشفيات الحكومية عدداً من الأقسام والدوائر الطبية بالمركز، حيث اطلع على سير العمل والتسهيلات المقدمة للمرضى على صعيد الخدمات التشخيصية والعلاجية.
كما التقى خلال الزيارة الكوادر الصحية، وحثّها على مواصلة الجهود لخدمة المرضى والحرص على راحتهم ورضاهم، والالتزام بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية بما يتوافق مع المعايير العالمية، والتي عززت ريادة المملكة على الصعيد الصحي، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في مختلف مواقعها للدفع بالقطاع الصحي نحو آفاق أكثر تميزاً وتنافسية.
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