موظفو الكونجرس الأمريكي يتعرفون على اختصاصات مجلس الشورى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشورى، أمس الإثنين، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن زيارته لمملكة البحرين، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على عرض تعريفي حول السلطة التشريعية بمملكة البحرين، وما شهدته من نقلة نوعية على صعيد القوانين وسن التشريعات المختلفة منذ انطلاق مسيرة العمل الوطني والتنموي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
ونقلت الدكتورة فوزية الجيب مستشار رئيس المجلس ترحيب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، بهذه الزيارة، مشيرة إلى ما تمثله هذه الزيارات من أهمية على صعيد تبادل الخبرات والتجارب على مستوى العمل الإداري الداعم لأعضاء السلطة التشريعية.
واشتمل العرض التعريفي الذي قدمته هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، التعريف بالسلطة التشريعية في مملكة البحرين، وما شهدته من نقلة نوعية على الصعيد التشريعي، كما تم استعراض اختصاصات مجلس الشورى، واللجان التي يضمها، والإنجازات التي حققها، وآلية التنسيق والتعاون بين مجلسي الشورى والنواب، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة في دعم أعضاء مجلس الشورى.
من جانبه، أشاد وفد الكونجرس الأمريكي بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بمملكة البحرين والتعاون القائم بينهما، مشيرين إلى أهمية تبادل هذه الزيارات التي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والاطلاع على التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، وتبادل الآراء والخبرات على الصعيد التشريعي.
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