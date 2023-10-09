موظفو الكونجرس الأمريكي يتعرفون على اختصاصات مجلس الشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬الجيب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ترحيب‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس،‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬الداعم‭ ‬لأعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

واشتمل‭ ‬العرض‭ ‬التعريفي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬بالمجلس،‭ ‬التعريف‭ ‬بالسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬من‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬التشريعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬اختصاصات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬واللجان‭ ‬التي‭ ‬يضمها،‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها،‭ ‬وآلية‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬وفد‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بعمل‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بينهما،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والخبرات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬التشريعي‭.‬

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