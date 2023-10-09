برئاسة ناصر بن حمد.. (بابكو إنرجيز) تعقد اجتماع مجلس إدارتها للربع الثالث من العام الحالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة (بابكو إنرجيز)، اجتماع مجلس إدارة الشركة للربع الثالث من العام الحالي عبر الاتصال المرئي.
واستعرض سموه خلال الاجتماع الأداء المالي للشركة للربع الثالث من عام 2023، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في المشاريع الرئيسة المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة.
ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور الذي يضطلع به كل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس والتزامهم المستمر وتفانيهم في تسريع رحلة تحول الطاقة في البحرين.
كما أعرب سموه عن امتنانه للجهود المبذولة في إطلاق إطار المجموعة المالي المرتبط بالاستدامة والذي أصبحت من خلاله بابكو إنرجيز أول شركة وطنية للطاقة في العالم تنفذ هذه الممارسة لتقدم نموذجًا ناجحًا، وفعالًا بربط تمويلها بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الغازات الدفينة من النطاق الثالث.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية لشركة (بابكو) للاستكشاف والإنتاج للمنافسة في الأسواق العالمية وذلك في إطار تعزيز دور مملكة البحرين في مشهد الطاقة الدولي والبناء على شراكاتها العالمية الاستراتيجية، كما تمت المصادقة على عدد من فرص الاستثمار المتاحة في خطوة نحو تعزيز قطاع الطاقة ليصبح أكثر ارتباطاً بالطاقة المتجددة ومتوافقاً مع الأهداف والطموحات الوطنية والدولية بهدف تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وشهد الاجتماع استعراض السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية منها برنامج تحديث مصفاة بابكو، وأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستمرة التي تقوم بها شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، وخطط وأنشطة المشاركات على الساحة الدولية مع التركيز بشكل خاص على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP 28).
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