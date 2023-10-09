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برئاسة ناصر بن حمد.. (بابكو إنرجيز) تعقد اجتماع مجلس إدارتها للربع الثالث من العام الحالي

10/9/2023 7:22:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ (‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭)‬،‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭.‬

واستعرض‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مسلطاً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الرئيسة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ورحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬والتزامهم‭ ‬المستمر‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬رحلة‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬إطار‭ ‬المجموعة‭ ‬المالي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والذي‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تنفذ‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬لتقدم‭ ‬نموذجًا‭ ‬ناجحًا،‭ ‬وفعالًا‭ ‬بربط‭ ‬تمويلها‭ ‬بأهداف‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الغازات‭ ‬الدفينة‭ ‬من‭ ‬النطاق‭ ‬الثالث‭.‬

وتمت‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لشركة‭ (‬بابكو‭) ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولي‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬شراكاتها‭ ‬العالمية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬ليصبح‭ ‬أكثر‭ ‬ارتباطاً‭ ‬بالطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ومتوافقاً‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬والطموحات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬منها‭ ‬برنامج‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو،‭ ‬وأنشطة‭ ‬الاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج،‭ ‬وخطط‭ ‬وأنشطة‭ ‬المشاركات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭). ‬

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