وزير العمل ينوه بدور جمعية الحكمة للمتقاعدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، الدكتور سعيد عباس السماك، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة في مكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء أشاد السماك بخطط وزارة العمل في مجال توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك برامج التأهيل والتدريب التي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، حيث اطلع وزير العمل على الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعية وما توليه من رعاية للمتقاعدين، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في الجوانب الاستشارية والتطوعية بما يخدم المجتمع البحريني.
من جانبه نوه الوزير حميدان بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعية الحكمة للمتقاعدين وأهدافها الرامية إلى المحافظة على القدرات والكفاءات العلمية والمهنية للمتقاعدين من مختلف القطاعات، والذين أسهموا في المسيرة التنموية لمملكة البحرين، فضلاً عما تقوم به الجمعية من تحفيز للمتقاعدين على الانخراط في الأنشطة التطوعية واستثمار خبراتهم ونقل تجاربهم الناجحة إلى الشباب البحريني لمواصلة مسيرة الخير والبناء.
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