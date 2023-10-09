وزير العمل ينوه بدور جمعية الحكمة للمتقاعدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬السماك‭ ‬بخطط‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وكذلك‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الجمعية‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتطوعية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوه‭ ‬الوزير‭ ‬حميدان‭ ‬بالدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬وأهدافها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬والذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬تحفيز‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬التطوعية‭ ‬واستثمار‭ ‬خبراتهم‭ ‬ونقل‭ ‬تجاربهم‭ ‬الناجحة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والبناء‭.‬

كلمات دالة