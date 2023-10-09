سفير البحرين لدى بريطانيا يؤكد دعمه للطلبة البحرينيين في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، الطلبة البحرينيين الدارسين في مدينة ليفربول، بحضور مانع المانع، الملحق الثقافي بالسفارة لدى المملكة المتحدة، وعدد من الطلبة من مختلف المستويات الدراسية، منها البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وأشاد في كلمة خلال مأدبة عشاء بجهود الطلبة الدراسين، وحثهم على الاستمرار في التفاني والتركيز على التعليم، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام سيكون له أثر إيجابي ملموس في مساراتهم المهنية وحياتهم الشخصية في المستقبل، مشددًا على أهمية التعليم وضرورة متابعته والبقاء على اطلاع دائم حتى بعد انتهاء فترة الدراسة، نظرًا لما له من انعكاسات قيمة على الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأكد دعمه المستمر للطلبة البحرينيين الموجودين في المملكة المتحدة، منوهاً باستعداد السفارة التام لتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها الشؤون القنصلية في سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، التي يمكن للطلبة الاستفادة منها لتخليص إجراءات التوثيق والتصديقات وتجديد المستندات الخاصة، التي تضمن سهولة إتمام الخدمات القنصلية عن طريق التطبيق الإلكتروني للسفارة.
من جانبهم، شارك الطلبة تجاربهم الدراسية والتحديات والفرص التي أُتيحت لهم خلال فترة دراستهم، معبرين عن تطلعاتهم للمستقبل لتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية في مجالات مختلفة، وعن تقديرهم لهذه الفرصة التي تعزز من الترابط والتواصل بين مجتمع الطلبة البحرينيين في المملكة المتحدة.
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