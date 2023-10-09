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سفير البحرين لدى بريطانيا يؤكد دعمه للطلبة البحرينيين في المملكة المتحدة

10/9/2023 7:21:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليفربول،‭ ‬بحضور‭ ‬مانع‭ ‬المانع،‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬بالسفارة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬الدراسية،‭ ‬منها‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراة‭.‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬بجهود‭ ‬الطلبة‭ ‬الدراسين،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التفاني‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التعليم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وحياتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعليم‭ ‬وضرورة‭ ‬متابعته‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة،‭ ‬نظرًا‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬قيمة‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬منوهاً‭ ‬باستعداد‭ ‬السفارة‭ ‬التام‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للطلبة‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬لتخليص‭ ‬إجراءات‭ ‬التوثيق‭ ‬والتصديقات‭ ‬وتجديد‭ ‬المستندات‭ ‬الخاصة،‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سهولة‭ ‬إتمام‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للسفارة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبهم،‭ ‬شارك‭ ‬الطلبة‭ ‬تجاربهم‭ ‬الدراسية‭ ‬والتحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬أُتيحت‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬دراستهم،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬للمستقبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وعن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬مجتمع‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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