رئيس جهاز التسجيل العقاري يشيد بعمق العلاقات البحرينية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمكتبه أمس ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
في بداية اللقاء رحب رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالسفير الأمريكي، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، منوهاً بالاتفاقية المبرمة بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الدفاع الأمريكية في مجال أنشطة المسح البحري والتي تم من خلالها تحقيق تعاون مثمر وبناء استفاد منها الطرفين، كما تم التباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه أشاد السفير ستيفن بوندي بما تحقق من تعاون وإنجازات مميزة خلال المرحلة السابقة ذلك بفضل ما يربط البلدين من تاريخ طويل وعلاقات وشراكة استراتيجية ومتينة، شاكراً رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على ما لاقاه من اهتمام وحسن ضيافة.
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