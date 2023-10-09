رئيس جهاز التسجيل العقاري يشيد بعمق العلاقات البحرينية الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بالسفير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أنشطة‭ ‬المسح‭ ‬البحري‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحقيق‭ ‬تعاون‭ ‬مثمر‭ ‬وبناء‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬الطرفين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬ستيفن‭ ‬بوندي‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وإنجازات‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬وعلاقات‭ ‬وشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬ومتينة،‭ ‬شاكراً‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لاقاه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحسن‭ ‬ضيافة‭. ‬

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