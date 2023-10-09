رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يهنئ الشيخ ناصر العصفور بمناسبة تعيينه عضوًا بالمجلس

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أمس، فضيلة الشيخ ناصر الشيخ أحمد العصفور، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعيينه عضوًا بالمجلس.
وأعرب عن تهانيه له بهذه الثقة الملكية الغالية، مشيدًا بما يضطلع به فضيلته من دور وجهود في خدمة الدين والوطن.
من جانبه، أبدى فضيلة الشيخ ناصر العصفور اعتزازه بالثقة الملكية السامية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الحنيف والوطن، مثمنًا الجهود الحثيثة والمساعي الخيرة لالشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس.
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