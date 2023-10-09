رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يهنئ الشيخ ناصر العصفور بمناسبة تعيينه عضوًا بالمجلس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬الغالية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬فضيلته‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬وجهود‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬والوطن‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أبدى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬العصفور‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الحنيف‭ ‬والوطن،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمساعي‭ ‬الخيرة‭ ‬لالشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭.‬

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