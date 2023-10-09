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الشيخة مي آل خليفة: اهتمام الملك بالمدن التاريخية ليس بغريب على جلالته

10/9/2023 7:21:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفعت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالمدن‭ ‬التاريخية‭ ‬وبالمحافظة‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬الثقافية‭ ‬وخاصة‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬جلالته،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬هو‭ ‬اللبنة‭ ‬الأولى‭ ‬لبدء‭ ‬مشروع‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬بالمحرق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إدراجه‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬باليونسكو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعدنا‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬للبحرين‭ ‬موقعا‭ ‬عالميا‭ ‬بات‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المعالم‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬سياحة‭ ‬نوعية‭.‬

وأضافت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬امتد‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتراث‭ ‬والثقافة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لإنشاء‭ ‬القاعة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمركز‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬وهي‭ ‬القاعة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بتصميمها‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬العالمي‭ ‬دافيدى‭ ‬شيفيرينى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهبة‭ ‬الملكية‭ ‬بقطعتي‭ ‬أرض‭ ‬لإقامة‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ابحث‮»‬‭ ‬و«قاعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬لفن‭ ‬الصوت‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬تكتمل‭ ‬مسيرة‭ ‬المركز‭ ‬التنويرية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬تكامل‭ ‬الأدوار‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬ونحن‭ ‬كمحبي‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬العريقة‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬القيمة‭ ‬التراثية‭ ‬لمباني‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬تضمه‭ ‬من‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬أشكال‭ ‬العمارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتنوعة‭.‬

ونوهت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدعوة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بالتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬أهل‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬بيوتها‭ ‬القديمة،‭ ‬تكريمًا‭ ‬لذلك‭ ‬المجد‭ ‬الوطني‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬الطيبة‭ ‬والكرامة،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬مقومات‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬العريقة‭.‬

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