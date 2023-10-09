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الملك يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بذكرى الاستقلال

10/9/2023 7:21:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬وليام‭ ‬كاتونيفيري‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬جزر‭ ‬فيجي‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬

أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

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