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الخارجية تؤكد ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين ووقف القتال بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية

10/9/2023 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للقتال‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬محذرةً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬تشكل‭ ‬تصعيداً‭ ‬خطيراً‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين،‭ ‬معبرةً‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬البالغ‭ ‬للخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬وعن‭ ‬تعازيها‭ ‬لأسر‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬للمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬استنكار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬اختطاف‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬كرهائن،‭ ‬مطالبةً‭ ‬بوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وتجنب‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬وينذر‭ ‬بعواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭.‬

‭ ‬وطالبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بضرورة‭ ‬تدخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والقيام‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬هدفًا‭ ‬للصراع‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.
‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬والتصعيد،‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‭ ‬وتسوية‭ ‬سلمية‭ ‬نهائية‭ ‬للصراع‭ ‬وفقاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

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