الخارجية تؤكد ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين ووقف القتال بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت وزارة الخارجية ضرورة الوقف الفوري للقتال الدائر بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، محذرةً من أن الهجمات التي شنتها حماس تشكل تصعيداً خطيراً يهدد حياة المدنيين، معبرةً عن أسفها البالغ للخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات وعن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت الوزارة عن استنكار مملكة البحرين لما ورد في بعض التقارير عن اختطاف المدنيين من منازلهم كرهائن، مطالبةً بوقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وينذر بعواقب وخيمة على المنطقة.
وطالبت وزارة الخارجية بضرورة تدخل المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته لوقف القتال وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الذين لا يجب أن يكونوا هدفًا للصراع بموجب القانون الإنساني الدولي، والدفع بجهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين تدعم الجهود الرامية إلى وقف القتال والتصعيد، والتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات وتسوية سلمية نهائية للصراع وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
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